レトロリロンが、2025年夏に続き“未踏の地”を巡るワンマンロードツアーの開催を発表した。

今回は、5月30日の三重・四日市CLUB ROOTSを皮切りに、福島、奈良、岡山、熊本、長野と全国6都市を巡る。

チケットは、ファンクラブ先行抽選を3月10日23時59分まで受付中だ。さらに、e＋での1次先行抽選は3月14日12時よりスタートする。

◾️＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026 - SUMMER -＞ 2026年

5月30日（土）【三重】CLUB ROOTS

6月05日（金）【福島】club SONIC iwaki

6月13日（土）【奈良】NEVERLAND

6月14日（日）【岡山】Image

6月20日（土）【熊本】B.9 V2

7月04日（土）【長野】LIVE HOUSE J ＜FC最速先行抽選＞

2026年3月7日（土）20:00〜3月10日（火）23:59 ＜e＋1次先行抽選＞

2026年3月14日（土）12:00〜3月30日（月）23:59

◾️1stフルアルバム『コレクションアローン』

発売日：2026年1月28日（水） ・初回限定盤（CD＋Blu-ray）※三方背ケース仕様

UPCH-7791 5,000円（税込）

・通常盤（CD）

UPCH-2289 2,500円（税込） ▼収録曲

1.リコンティニュー

2.FAQ

3.ふたり

4.ラストハンチ

5.UNITY

6.僕だけの矛盾

7.咒

8.バースデイ 初回限定盤付属Blu-ray：

「RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025」2025年4月6日 EX THEATER ROPPONGI

01.ワンタイムエピローグ

02.DND

03.Restart?

04.カテゴライズ

05.カウントダウン・ラグ

06.独歩

07.たださよなら、命燃え尽きるまで

08.Document

09.救いのない日々よ

10.ヘッドライナー

11.焦動

12.きれいなもの

13.深夜6時

14.TOMODACHI

＜アンコール＞

15.夢を見る

16.アンバランスブレンド

◾️＜RETRORIRON ONEMAN TOUR 2026＞ 2026年

3月07日（土）【香川】DIME

3月14日（土）【名古屋】DIAMOND HALL

3月15日（日）【大阪】なんばHatch

3月20日（金・祝）【福岡】DRUM LOGOS

3月28日（土）【仙台】Rensa

4月03日（金）【金沢】AZ

4月05日（日）【札幌】PENNY LANE24

4月10日（金）【広島】Live VANQUISH

4月12日（日）【新潟】GOLDEN PIGS RED STAGE

4月18日（土）【東京】Zepp Haneda

一般販売受付中：https://eplus.jp/retroriron/

◾️タイアップ／TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』 2026年4月7日（火）から毎週火曜22時00分〜TOKYO MX、BS11、MBSにて順次放送開始

TOKYO MX：初回4月7日（火）から毎週火曜22時00分〜22時30分

BS11：初回4月7日（火）から毎週火曜24時00分〜24時30分

MBS：初回4月7日（火）から火曜26時30分〜（第2話以降、毎週火曜27時00分〜） 詳細：https://lastame.com/