レトロリロン、未踏の地を巡るワンマンロードツアー開催決定
レトロリロンが、2025年夏に続き“未踏の地”を巡るワンマンロードツアーの開催を発表した。
今回は、5月30日の三重・四日市CLUB ROOTSを皮切りに、福島、奈良、岡山、熊本、長野と全国6都市を巡る。
チケットは、ファンクラブ先行抽選を3月10日23時59分まで受付中だ。さらに、e＋での1次先行抽選は3月14日12時よりスタートする。
◾️＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026 - SUMMER -＞
2026年
5月30日（土）【三重】CLUB ROOTS
6月05日（金）【福島】club SONIC iwaki
6月13日（土）【奈良】NEVERLAND
6月14日（日）【岡山】Image
6月20日（土）【熊本】B.9 V2
7月04日（土）【長野】LIVE HOUSE J
＜FC最速先行抽選＞
2026年3月7日（土）20:00〜3月10日（火）23:59
＜e＋1次先行抽選＞
2026年3月14日（土）12:00〜3月30日（月）23:59
◾️1stフルアルバム『コレクションアローン』
発売日：2026年1月28日（水）
・初回限定盤（CD＋Blu-ray）※三方背ケース仕様
UPCH-7791 5,000円（税込）
・通常盤（CD）
UPCH-2289 2,500円（税込）
▼収録曲
1.リコンティニュー
2.FAQ
3.ふたり
4.ラストハンチ
5.UNITY
6.僕だけの矛盾
7.咒
8.バースデイ
初回限定盤付属Blu-ray：
「RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025」2025年4月6日 EX THEATER ROPPONGI
01.ワンタイムエピローグ
02.DND
03.Restart?
04.カテゴライズ
05.カウントダウン・ラグ
06.独歩
07.たださよなら、命燃え尽きるまで
08.Document
09.救いのない日々よ
10.ヘッドライナー
11.焦動
12.きれいなもの
13.深夜6時
14.TOMODACHI
＜アンコール＞
15.夢を見る
16.アンバランスブレンド
◾️＜RETRORIRON ONEMAN TOUR 2026＞
2026年
3月07日（土）【香川】DIME
3月14日（土）【名古屋】DIAMOND HALL
3月15日（日）【大阪】なんばHatch
3月20日（金・祝）【福岡】DRUM LOGOS
3月28日（土）【仙台】Rensa
4月03日（金）【金沢】AZ
4月05日（日）【札幌】PENNY LANE24
4月10日（金）【広島】Live VANQUISH
4月12日（日）【新潟】GOLDEN PIGS RED STAGE
4月18日（土）【東京】Zepp Haneda
一般販売受付中：https://eplus.jp/retroriron/
◾️タイアップ／TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』
2026年4月7日（火）から毎週火曜22時00分〜TOKYO MX、BS11、MBSにて順次放送開始
TOKYO MX：初回4月7日（火）から毎週火曜22時00分〜22時30分
BS11：初回4月7日（火）から毎週火曜24時00分〜24時30分
MBS：初回4月7日（火）から火曜26時30分〜（第2話以降、毎週火曜27時00分〜）
詳細：https://lastame.com/
関連リンク
◆レトロリロン オフィシャルサイト
◆レトロリロン オフィシャルX
◆レトロリロン オフィシャルInstagram
◆レトロリロン オフィシャルYouTubeチャンネル
◆レトロリロン オフィシャルTikTok