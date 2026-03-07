CANDY TUNEが浅草花やしきをジャック。＜浅草 飴やしき＞開催
CANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画イベント＜CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』＞が、2026年5月1日（金）〜5月8日（金）の8日間、浅草花やしきにて開催されることが決定した。
今回のイベントでは特別夜間営業にて『浅草 飴やしき』を開催。アトラクションや縁日、フード、装飾に至るまで、園内全体をCANDY TUNE がジャックし、デビュー3周年を遊園地で祝う。
入場口となるメイン看板をくぐると、CANDY TUNEが歌うバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」とともに、3周年を祝うプロジェクション演出やケーキのオブジェがゲストをお出迎え。7色の飴型バルーンのほか、園内の複数箇所にはメンバーの等身大ビジュアルパネルが設置され、まるで一緒に遊園地に遊びに来ているかのような写真を撮影することができる。あわせてメンバーの撮り下ろし写真を使用した飴やしきオリジナルグッズの販売も決定したのでチェックしてほしい。
園内7つの人気アトラクションでは、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムとしてグループの3年間の歩みを振り返ることができる。また、期間中はメンバーによる園内アナウンスと、アトラクションごとの特別アナウンスも実施。夜の遊園地ならではの雰囲気の中、目でも耳でも楽しんでいただきたい。
また、花やしきで365日お祭り気分を楽しめる「マルハナ縁日」や「ゲームプラザ」も、飴やしき仕様にチェンジ。ここでしか手に入らない景品も用意されるとのこと。（※縁日やゲームは別料金となります）
前売りチケットは3月8日（日）午前 10:00 より、イベントを思う存分楽しめる入園＋アトラクション乗り放題付き前売りチケットが販売開始。さらに、前売り限定で、花やしきを満喫するメンバーの姿を撮り下ろしたフォトブック付きチケットも販売する。来場者には入場特典として、CANDY TUNEメンバーの撮り下ろし写真がデザインされたピクチャーチケットと、オリジナル園内MAPをプレゼント。3周年の思い出を形に残せる特別仕様となっている。
■＜CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』＞
開催期間：2026年5月1日（金）〜5月8日（金）
営業時間：各日 17:00〜22:00（特別夜間営業）
■会場
浅草花やしき
住所：東京都台東区浅草2丁目28-1
公式サイト：https://www.hanayashiki.net/
■チケット料金 ※税込
入園＋アトラクション乗り放題
・前売り（日付指定）：大人 5,800円／小学生 4,200円
・当日：大人 6,800円／小学生 5,200円
・フォトブック付き：7,800円（前売り限定／大人料金のみ）
・前売り限定ファミリーチケット（大人2人＋小学生2人）：15,800円
・未就学児：無料 ※入場特典はつきません
■入場特典
ピクチャーチケット／オリジナル園内 MAP
■チケット販売
販売開始：2026年3月8日（日）10:00〜
URL：https://ameyashiki.ticketme.world
【縁日ゲーム】
●こっちゃんの湯切りでスーパーボールすくい（担当：立花琴未）
●きりちゃんの全員まとめて！ハイ、ばっきゅん♡射的（担当：桐原美月）
●りのまるのリングシュート（担当：福山梨乃）
【わたあめ・バルーン販売】
●なちこのふわふわ！わたあめ屋さん（担当：小川奈々子）
●びびのミラーボール風船屋さん（担当：村川緋杏）
【ゲームプラザ企画】
●しーちゃんのゲームコーナー（担当：宮野静）
●なったんの「よそ見禁止カメラ」（プリントシール機）（担当：南なつ）
■イベント詳細はこちら
https://candytune.asobisystem.com/news/detail/72810
※企画は予告なく変更となる場合がございます。
主催：アソビシステム株式会社
共催：株式会社花やしき
企画制作：KIRINZI inc.
◾️3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」
発売日：2026年4月22日（水）
購入：https://lnk.to/87g66umy
初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）
CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）
通常盤：KLC_10015 1,200円（税込）
＜予約者優先 先着オリジナル特典＞
▼Amazon.co.jp
形態別メガジャケ
・初回限定盤：立花琴未、南、宮野デジタルサイン入りメガジャケ
・CANDY TUNE盤：「小川、福山デジタルサイン入りメガジャケ」
・通常盤：「桐原、村川デジタルサイン入りメガジャケ」
▼TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼楽天ブックス
・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼セブンネットショッピング
・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼ネオウィング
・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼Sony Music Shop
・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼応援店共通特典
・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
▼リリースイベント
3月22日（日）【大阪】大特典会
3月29日（日）【東京】大特典会
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
関連リンク
◆CANDY TUNE オフィシャルサイト
◆CANDY TUNE オフィシャルX
◆CANDY TUNE オフィシャルInstagram
◆CANDY TUNE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CANDY TUNE オフィシャルTikTok