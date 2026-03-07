CLAN QUEENが本日3月7日(土)に東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にて＜FREE LIVE「99」＞を開催。イベント上でSony Music Labelsへの移籍とメジャー第一弾作品のリリースを発表した。

今回の開催はCLAN QUEENのSNSで小出しに情報が解禁され、その時点でファンからは様々な憶測や考察がされていた。3月2日(月)には今回の会場と詳細が解禁。開催まで短い期間ながら会場は多くのファン・観客が駆け付け、約30分のライブに会場は熱狂に包まれた。

ライブが終わると、ステージ上のビジョンに映像が映し出され、Sony Music Labels / Sony Music Associated Records内にプライベートレーベル“Princidom Records”(読み：プリンシダムレコーズ)を立ち上げることと、Sony Music Labelsへの移籍が発表された。そして、初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングルが4月15日に配信リリースされる事も決定した。こちらの詳細は後日発表となる。

さらに、12月18日(金)に東京ガーデンシアターにてCLAN QUEEN史上最大規模となるワンマンライブの開催も発表された。チケットはOFFICIAL FANCLUB「Hell Fire Club」先行が3月17日(火)23:59まで受付中だ。

■Major 1st / Triple A-side Single「タイトル未定」

2026.4.15 配信リリース

※詳細は後日解禁

■＜CLAN QUEEN ONEMAN LIVE 2026 〜TOKYO GARDEN THEATER〜＞

2026/12/18(金)

OPEN 18:00 / START 19:00 Ticket

OFFICIAL FANCLUB「Hell Fire Club」先行

受付URL： https://clanqueen-hfc.com/live261218/

受付期間：3/7(土)19:30〜3/17(火)23:59 特設サイト https://www.clanqueen.jp/0307/

■＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞ 2026/4/11 (土)北海道 PENNY LANE 24 ※SOLD OUT

16:00 / 17:00 2026/4/18 (土)福岡 BEAT STATION ※SOLD OUT

16:30 / 17:00 2026/4/19 (日)福岡 BEAT STATION ※SOLD OUT

16:30 / 17:00 2026/5/8 (金)愛知 Zepp Nagoya

18:00 / 19:00 2026/5/10 (日)大阪 Zepp Osaka Bayside

17:00 / 18:00 2026/5/15 (金)東京 Zepp DiverCity ※SOLD OUT

18:00 / 19:00 Ticket : ￥6,500+1D Ticket

プレリクエスト先行

受付URL： https://l-tike.com/clanqueen/

受付期間：〜2026/3/9(月)23:59