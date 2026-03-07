俳優の甲本雅裕(60)が2日、自身のインスタグラムを更新し、愛車のスズキ・ジムニーが「新しい靴」に履き替えたことを明かした。



【写真】どシンプル、だがそれがいい！愛車ジムニーと“お似合い”2ショット

駐車場に停めた車の横で地べたにあぐらをかく画像を掲載。写っている車のタイヤは「BFGoodrich」のロゴもまぶしい新品。ホイールもつや消しブラックとシブめのチョイスだ。



「相棒とオレ」と題してコメントも掲載。「最近全く物欲のないオレ でも相棒は新しい靴と靴下に履きかえて 喜んで、どっか走りたい言うもんじゃから ほな海でも行くか言うて一緒に行った」と岡山弁まじりでつづった。



さらに「鎌倉から海岸沿いを走って 七里ヶ浜～江ノ島～お洒落な店でお茶と思いながら、、気がついたら 31のバーガンディチェリー」とおしゃれなドライブコースの果てに、サーティワンの甘～いアイスクリームにたどり着いたことも告白。「やっぱこの季節はバーガンディチェリーＷ 相棒はガソリンごくごく飲んどった 下ばっかり見とらんと、前向いていこ」と気分転換を楽しんだ様子だった。



甲本は2025年10月にインスタで「わーい 新しい相棒がやってきた 次からキャンプはこれで行くど!」とジムニーを購入したことを報告していた。「ほんで、シートカバー自分でつけた ビンテージぽうて雰囲気ある コールテン！今じゃコーデュロイ言うらしいのぉ あーもう、嬉しいがMAX限界」とワクワクしていた。



甲本のジムニーのタイヤについては、ジムニー専門パーツメーカー「アピオ株式会社」の代表取締役社長・河野仁氏が4日のインスタグラムで説明。甲本とジムニーの“2ショット”も掲載し「俳優の甲本さんジムニーホイールにワイルドボアSRをチョイス。ジムニーのノーマルの佇まいに自然体にフィットするデザインを気に入ったのが選ばれた理由。うれしいです。」とコメントしていた。



ジムニーは1970年から販売されている軽のオフロード四駆。大型車にも負けない高い走破性を誇り、熱烈なファンも多い。現在も納車まで1年待つことも珍しくない人気車だ。



（よろず～ニュース編集部）