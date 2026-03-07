◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国ー日本（2026年3月7日 東京D）

韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。3−5の4回に金慧成（キム・ヘソン）内野手（27＝ドジャース）が一時同点となる2ランを放ち、“飛行機ポーズ”を披露した。

2点を追う4回1死一塁、カウント3−1から伊藤大海の5球目、高めの直球をフルスイング。バットを手から離すと、確信歩き。右中間スタンドに飛び込む打球をみつめ、ガッツポーズで喜びを爆発させた。

三塁ベースを回ると、両手を広げる“飛行機ポーズ”を披露。日本に傾きかけた流れを食い止める一発に、ベンチも盛り上がった。

ネット上では「飛行機みたいなポーズ何？」「飛行機ポーズかわいい」「なんで韓国は飛行機ポーズ？」など注目を集めた。

5日のチェコ戦では文保景（ムン・ボギョン）が初回に先制のグランドスラムを放ち、シャイ・ウィットコム（アストロズ）が3回、5回と2打席連発、ジャマイ・ジョーンズ（タイガース）も8回にダメ押しソロと打線が爆発。

選手らはダイヤモンドを一周する際に両手を広げるパフォーマンスを披露。“準々決勝以降を戦うマイアミに行くぞ”というメッセージが込められた「飛行機ポーズ」を繰り出し、ベンチも大盛り上がりだった。

日本は直前の強化試合で“お茶ポーズ”が登場し、“お茶たてポーズ”に進化。前回大会のラーズ・ヌートバー外野手の「ペッパーミル」に続き、注目を集めている。