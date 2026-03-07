スタートアップ業界で、女性起業家が投資家などから性加害を受ける事案が相次いでいる。調査では半数以上が被害を経験したと回答した。起業家は労働法などで保護対象になりにくく、「資金を握る側」と「投資を受ける側」の非対称な関係の中で、被害が表面化しにくい構造が浮き彫りになっている。こうした問題にたいして、女性起業家らが連携し、法整備に向けた提言や被害者支援に乗り出している。女性起業家らに話を聞いた。（社会部 胗原潤）

■「投資相談」のはずがデートの誘いに…

「10人に会えば、半分以上は何らかの違和感があった」。起業準備中に複数の男性投資家やベンチャーキャピタル（VC）から不適切な言動を受けた松阪美穂さんはそう振り返る。

多くの投資家やVCは、起業家を支える存在だと強調した上で、一部で不適切な行為が起きている現状について述べた。

◇

松阪さんは2019年、PR会社を経営する傍ら、カウンセリングに関する新規事業の立ち上げを模索していた。投資家との面談や事業計画の相談、打ち合わせなどを重ねる中で、事業とは関係のない私的な誘いに変わることがあったという。

「投資の相談のはずが、いつの間にかデートの誘いになる」。「エロは正義だから、誰も傷つけないんだよ」と言われたこともあった。別の投資家からは、女性への暴力的な内容を含むアダルト映像の話題を持ち出された。松阪さんは「ビジネスの場なのに、なぜそんな話を笑いながらするのか。恐怖を感じた」と語る。

無理やりキスをされたり、身体的接触を受けたりするなど、被害が重なり、体調を崩した。やがてスタートアップの世界から距離を置いたが、あきらめきれず、再起を図ったのが2021年のことだった。当時、投資家やVCからの投資を避け、金融機関からの融資を検討していた。そのタイミングで、「事業計画書の書き方を助言できる」などと知人の男性経営者に言われ、アドバイスを受けるため昼間にカフェで複数回、面談を重ねた。それまで変わった様子はなく、「この人なら大丈夫だと思った」。いつもはカフェで会っていたが、ある日に指定されたのは、住居兼オフィスとされる場所。そこに訪ねた際に性的暴行を受けたという。精神的に限界を迎えて、事業から撤退せざるを得なくなった。

松阪さんは、セクハラの被害を加害者の男性に直接指摘したこともあるが、その直後に、その男性に相談していた自身の事業アイデアを流用されたのではないかと疑うような経験もあるという。それと時を同じくして、経営していた会社の複数の取引先と連絡がパタリと途絶え、取引関係が断たれた。松阪さんは、「複数の関係者から『あの人（松阪さん）とは関わらないほうがいい』という噂が広がっていたと聞いた」という。

松阪さんは複数の証拠をもとに民事訴訟した。一部主張は認められたが、失われた取引や信用は戻らなかった。「法的に争っても、起業家としての信用が戻るわけではなかった」。被害に加え、訴えた後の孤立や取引停止といった二次被害が事業継続を難しくした。

■経営層だからこそ声があげられず「証拠が残らない形で加害してくる」

WEB制作会社の共同創業者として取締役を務めていた30代の佐藤さん（仮名）は、共同創業者である男性社長から長年にわたりセクハラを受けてきたと証言する。

◇

「仕事は順調だった。だけど、打ち合わせや出張などで2人きりになるたびに性加害があった」。佐藤さんは取締役という経営責任を負う立場から、「自分が我慢すれば会社は回る」と考え、耐え続けたが、コロナ禍後に精神的に限界を迎え、適応障害とうつ病と診断され、経営から退いた。「従業員ではない経営側の自分が被害に遭っても、どこに相談すればいいのか分からなかった」。労働基準監督署では、従業員でなく、取締役という立場であることなどの理由で取りあってもらえなかったという。「彼らはある意味賢い。証拠の残らない形で加害してくるんです」。

■女性起業家の半数以上がセクハラ被害に

研究・教育機関の「アイリーニ・マネジメント・スクール」が、2024年7月に公表した調査結果によると、女性起業家の52.4％が過去1年間にセクシュアルハラスメントの被害を受けたと回答。加害者は投資家やベンチャーキャピタリストが43.2％で最多となるという。

◇

この調査では投資家やVCからの不適切な言動について、「紹介画像よりも実物の方がかわいいね（と言われた）」「ビジネスパートナーを紹介すると言われて呼び出されたが、実際は合コンだった」「投資家による望まない性行為を受け、同意なく動画撮影された」―などといった声が紹介されている。

■いびつな力関係がもたらす投資家やVCとの距離

資金調達を行っているスタートアップ関係者によると、スタートアップは、事業が軌道に乗る前の段階で外部資金に依存することが多く、将来の成長を見込んで出資するのが投資家やVCだという。

投資家やVC同士は「投資先」や「有望な企業・起業家」を探していて、日常的に情報交換をするといい、起業家に関する評価や印象が共有されることも少なくないという。「関わらない方がいい」との評判が広がれば、資金調達や取引機会は狭まる。資金を握る側と求める側の力関係は対等ではなく、こうした構造が性被害の申告をためらわせる要因となっている。

現行のセクハラ・パワハラ防止規定は、雇用関係を前提とする制度設計だ。代表取締役や個人事業主である起業家は「労働者」に該当せず、原則として保護の枠外に置かれている。フリーランス関連法でも、法人化している起業家などは対象外となる場合がある。

こうした制度の問題を是正しようと、2023年に発足したのがスタートアップ業界のハラスメント撲滅を掲げる団体「Tomorrow」だ。松阪さんは発起人の一人でもある。

この団体には、20代〜40代の性被害などを経験した女性起業家や弁護士などの支援者が参加している。当事者同士が情報を共有し、孤立を防ぎながら連携を広げることで、スタートアップ業界に根付いたセクシュアルハラスメントに「NO」を示す姿勢を打ち出している。去年は複数回にわたって与野党議員や関係省庁などに要望書を提出するなど、活動を活発化させている。

■「起業家予備軍」を含めた救済措置を

要望書は、ハラスメント被害により事業撤退や多額の損害、体調悪化に至るケースがあると指摘する。一方で、女性起業家がハラスメントから身を守る法制度や公的な相談窓口は十分に整備されておらず、問題が顕在化しにくい状況にあるとした。

◇

現行法については、雇用関係を前提とする労働法では法人代表や起業準備中の「起業家予備軍」まで網羅できない場合があると指摘。加えて、ハラスメントの被害者救済措置が十分ではないため、職場復帰やキャリア形成に支障が生じたり、職場を離れた後も不利益を受けたりする問題があるとしている。

団体は、違反者への罰則規定の創設や、起業家予備軍を含めた対象範囲の明確化、公的相談窓口の設置と調査の義務化、違反企業・投資家の公表制度などを求めている。

取引環境の見直しも柱の一つだ。性的関係を取引材料として利用することや、ハラスメントの隠蔽（いんぺい）に協力した者への仕事の提供を禁止することなどを盛り込んだ。こうした行為は公正なビジネス環境を損なうおそれがあるとした。

投資家やVC側への対応としては、投資契約に「ハラスメント防止条項」を義務付け、発覚時の契約解除や違約金などのペナルティーを明記することを提案した。重度のハラスメントを行った投資家やVCについては、公的支援の対象外とするほか、補助金や税制優遇の停止、一時的な投資停止などの措置も検討対象に含めている。一定期間ハラスメントや不正の報告がない投資家やVCに対する評価制度の導入も提起している。

■「性加害問題が解決しなければ起業には挑戦できない」

松阪さんは、団体の一員として活動する理由について、「スタートアップ業界に存在する性加害問題を解決しないと、私はもう一度起業に挑戦できないと思った」と語る。その上で、「同じ構造がスタートアップ業界に残れば、次の世代の女性起業家も同じ壁にぶつかる。過去にもこの問題が提起されてきましたが、議論は広がらず風化してきたと感じています。だから絶対に風化させたくなかった。黙っていたら状況は変わらない。未来の起業家が安心して挑戦できる環境をつくりたい」と強調した。

＃国際女性デー ＃国際女性デー2026