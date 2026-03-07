「股抜きからの左足」開始４分！ なでしこ山本柚月がゴラッソで先制弾！岩渕真奈も称賛「素晴らしいですね」【女子アジア杯】
いきなり決めた。
日本女子代表は現地３月７日、女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦している。
開始４分、さっそく先制する。敵陣ボックス内右でキープした山本柚月がカットインで対峙する敵をかわし、左足を振り抜く。鋭いシュートをファーサイドに突き刺した。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める元なでしこジャパンの岩渕真奈氏は「股抜きからの左足。素晴らしいですね」とコメント。「彼女らしいですよね」とベレーザの後輩のスーパーゴールを評した。
日本は13分に追加点を奪取。山本のアシストから長谷川唯が流し込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制弾の山本柚月、長谷川唯の追加点もお膳立て！
