インド戦で先制弾の山本。（C）Getty Images

　いきなり決めた。

　日本女子代表は現地３月７日、女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦している。

　開始４分、さっそく先制する。敵陣ボックス内右でキープした山本柚月がカットインで対峙する敵をかわし、左足を振り抜く。鋭いシュートをファーサイドに突き刺した。
 
　試合を配信する『DAZN』で解説を務める元なでしこジャパンの岩渕真奈氏は「股抜きからの左足。素晴らしいですね」とコメント。「彼女らしいですよね」とベレーザの後輩のスーパーゴールを評した。

　日本は13分に追加点を奪取。山本のアシストから長谷川唯が流し込んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

