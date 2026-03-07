「股抜きからの左足」開始４分！ なでしこ山本柚月がゴラッソで先制弾！岩渕真奈も称賛「素晴らしいですね」【女子アジア杯】

「股抜きからの左足」開始４分！ なでしこ山本柚月がゴラッソで先制弾！岩渕真奈も称賛「素晴らしいですね」【女子アジア杯】