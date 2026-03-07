「メリットがよく分からない」「やめてほしい」32秒で失点…横浜FMの戦術を一部ファンが疑問視。定着する？

「メリットがよく分からない」「やめてほしい」32秒で失点…横浜FMの戦術を一部ファンが疑問視。定着する？