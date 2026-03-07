起業を目指す大学生が開発したのは「キューブ型の栄養補助食品」。

商品化を目指し、その先に掲げる目標は起業です。

【NIB news every. 2026年2月19日放送より】

今月14日、長崎市で行われた『長崎スタートアップ コンパスサミット』。

起業を目指す人と、投資家とのマッチングを図るイベントです。

会場でプレゼンテーションの準備を進めていたのは…。

長崎大学経済学部2年、高比良 廉さんと筒井 真太朗さん。

2人は去年10月、十八親和銀行などが主催した「長崎学生ビジネスプランコンテスト」でグランプリを受賞。

65組の頂点に立ちました。

高い評価を受けて、2人が商品化を目指しているのは『YOUTH CUBE (ユースキューブ)』。

料理に混ぜるだけで、カルシウムや鉄分、食物繊維などを補える栄養補助食品です。

（筒井 真太朗さん）

「自分たちが時間をかけて作って来たというか、練ってきた(アイデア)が、ビジネスに精通した人たちに評価されたことが、本当にうれしかった」

（高比良 廉さん）

「やっと評価されて自分たちの自信につながって、ホッとしている」

アイデアの原点は、高校時代。

2人ともサッカーに打ち込む中、ケガをしにくい体づくりには欠かせない “栄養管理の難しさ” を実感してきました。

（高比良 廉さん）

「今の家庭は、共働き世帯の増加や、“食育”という国の方針などが一般化されている。

その中で、家庭での栄養不安は、保護者が強く感じているニーズだと自分が自己体験として感じていた」

（筒井 真太朗さん）

「世の中の母親が、簡単に栄養管理ができる時代が、自分たちの商品で来ればいいなと思う」

スープなど、料理の中にこのCUBEを溶かすだけ。

日常の食事に手軽に取り入れ、栄養をとれる設計です。

迎えた プレゼンテーション。

（高比良 廉さん）

「子どもは食べ物の好き嫌いが多い。バランスを考える時間がない。毎回、家族の食卓が完全栄養食になるのはちょっと。といった声が（アンケートで）多くあげられた。

そこで私たちは “いつもの料理で栄養不安をなくす” といったところをコンセプトに、事業を立ち上げたいと考えた。

2026年5月の商品化をめどに、私たちは開発を行っている」

審査員には、CUBEを溶かしたみそ汁も試食してもらいます。

そして…。

（アナウンス）

「発表いたします。グランプリは合同会社かすみん。えんまーるを発表された平田さんです」

この日は、入賞ならず。

高い評価を受けながらも、グランプリには届きませんでした。

それでも2人にとって、専門家からの助言を得られる貴重な機会になったようです。

このイベントから2日。

長崎大学のキャンパスでは、再び改良に向けた議論が始まっていました。

この日は 開発を栄養学の面からサポートする、県立大学看護栄養学部の学生2人と打ち合わせです。

（県立大看護栄養学部 青島 梨央さん）

「寒天(タイプ)を進めたほうがいいのか、乾燥(タイプ)を進めたほうがいいのか」

（高比良 廉さん）

「そこ一番話したくて。長崎の野菜や魚を入れて寒天で固めるというのが、長崎の郷土料理としてあったらしくておもしろいと思った」

（県立大看護栄養学部 青島 梨央さん）

「今までは寒天を鍋で溶かして自分たちで(試作)できたけど、乾燥になると圧縮してキューブにしなきゃいけないから、自分たちでできる機会が少なくなる」

キューブを寒天タイプにするか。乾燥タイプにするか。

互いに意見を出し合い、機能性と食べやすさ、そして実用性のバランスを探ります。

（県立大看護栄養学部 青島 梨央さん）

「毎回、試行錯誤してやっているのはすごい。今はスポーツをしている子ども達に向けて作っているけど、今後は高齢者などの “栄養補完” につながったら、もっと浸透していくと思う」

（県立大看護栄養学部 岩間 琴音さん）

「成長し合えているのかなって思う」

長崎の大学生のアイデアから生まれた、小さなキューブ。

見据えるのは、商品化。そして、起業です。

開拓精神を抱くホープが、試行錯誤を続けます。

（長崎大経済学部 筒井 真太朗さん）

「充実していて楽しい。最終的な目標を2人で成し遂げられればいい」

（長崎大経済学部 高比良 廉さん）

「なんで長崎なの？とか、長崎ってどこ？とか結構 言われるけど、起業する環境も都会よりも絶対少ない中で、起業に挑戦するという “ゼロ” を “イチ” にすることこそが、起業の醍醐味かな。

栄養課題というものを、自分たち視点からアプロ―チできることが社会的にも意義がある。頑張りたい」