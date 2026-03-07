最先端の技術に触れながら楽しくデジタルを学べるイベントが7日金沢大学で開かれ、子どもたちがドローンのプログラミングなどに挑戦しました。

このイベントは、生成AIやVRなどの先端技術を使いながら子供たちに課題を見つけ解決する力を育んでもらおうと金沢大学が開いたもので7日は、小中学生と保護者、500人が参加しました。

講師「“着陸する”をもう少し下に持ってきてみよう」

通信大手KDDIが協力したドローンの体験ブースでは、子どもたちがドローンを思い通りに動かすためのプログラミングに挑戦しました。

男児「本格的にリモコンで操縦するのかと思ったが、プログラミングで誰でもできるものだったから面白かった」

女児「ドローンとか使って操作するときがあったらきょうの経験を活かしたい」

金沢大学・佐々木淑貴特任准教授「いろいろな社会とのつながりを持つ機会がある。どう自分の成長に生かしていけるか気づきになってほしい」

金沢大学では、今後も子どもたちがデジタル技術などを楽しく学べる機会を作っていきたいとしています。