＝LOVE大谷映美里（27）が、6日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。TikTokを撮影した。

今回はグルメインフルエンサーむにぐるめをガイド役に、大谷、お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）、お笑いコンビ、フットボールアワー後藤輝基（51）が東京・浅草を探訪。

大谷は「私、今TikTok（ティックトック）を頑張っているんですね。もしよかったら、この4人でTikTok撮りたいな、と思って」とお願いした。

有田は「TikTokってなんかやんなきゃいけないんでしょ。ダンスとかそういうの」と渋い表情。すると大谷は「待ってください、めっちゃ簡単なやつがあるんですよ」。ただ、後藤が「そう言うねん、最初は」とツッコんだ。

大谷は「＝LOVEに『超特急逃走中』っていう曲があって。その中に体幹チャレンジがあるんですよ。皆さんに体幹チャレンジをやっていただきます」。有田は即座に「ほら！チャレンジとかそういう言葉いやなんだよ俺」。そして大谷が動画を見せると、「こんなんやったらもう歩けない。内転筋がパンパンになって」と拒否の姿勢を強める。後藤も「関節のこととか考えたことあるの」と再びツッコむ。

それでも4人で、立った状態で曲げた膝を左右に振るなどリズムに乗って実践。動画を見た大谷は「めっちゃいいじゃないですか。うれしい、夢がかなった」と笑った。後藤は「どんな夢や」。有田とむにぐるめも苦笑いした。