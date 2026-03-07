4人組アイドルグループ“きゅるして”こと「きゅるりんてしてみて」は7日、公式Xを更新。不正アクセスの確認と、現在復旧済みを報告した。

「【重要なお知らせ】」と題し、「本アカウントに関して、第三者による不正アクセスが確認されました」とすると、「現在は復旧が完了しております。パスワード変更およびセキュリティー強化を実施し、アカウントの安全を確認しております」と報告した。

また、「不正アクセスが発生していた期間に投稿・送信された内容、DM等につきましては、当社および所属タレントの関与によるものではありません」と注意を喚起し、「現在、当該期間中の投稿・DM等の確認を進めております」とした。 「フォロワーの皆さま、関係者の皆さまには多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くおわび申し上げます」と謝罪をつづった。

同グループは01年、環やね（27）、チバゆな（24）、島村嬉唄（25）、逃げ水あむ（27）の4人で結成。この日、環とチバはニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜午後9時50分）の公開収録にゲスト出演し、環は「2時間前に公式アカウントが乗っ取られました」と報告していた。