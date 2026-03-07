【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

デザインココは3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にてバーチャルYouTuber・さくらみこさんの1/1スケールフィギュアをブースに展示している。

「1/1さくらみこフィギュア」は、6月発売予定の「ホロライブ さくらみこ 1/7スケールフィギュア」と同じポーズで、同フィギュアをスケールアップしたようだ。桜の木が描かれた背景に加え、桜の木のオブジェまで配置され、会場を訪れた人はフィギュアの様々な部分をチェックできる。背景にはさくらみこさんのサインに加え、他のメンバーのコメントも確認できる。

【1/1さくらみこフィギュア】

会場では「ホロライブ さくらみこ 1/7スケールフィギュア」の彩色見本も展示されている。本商品は6月発売予定、価格は28,600円。3月6日より受注開始されている。フィギュアに加え、鮮やかな赤に塗られた台座には桜の花の花びらが散っており、華やかな雰囲気だ。

・受注ページ

【ホロライブ さくらみこ 1/7スケールフィギュア】

