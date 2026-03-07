◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が７日、１次ラウンド２戦目の韓国戦に「４番・左翼」で先発出場し、３回２死、２番手右腕から右翼席へ今大会１自身１号となる本塁打を放った。この回、１死から大谷、２死後鈴木、そして吉田とメジャーリーガーで３発だ。

侍ジャパンでこの男は頼りになる。吉田は１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで優勝に貢献。２３年ＷＢＣでは大会途中から不振の村上宗隆（当時ヤクルト）に代わって４番に座り、準々決勝のイタリア戦（東京ドーム）、準決勝のメキシコ戦（米マイアミ＝ローンデポパーク）で２試合連続本塁打を放った。特に準決勝での３ランは０―３の７回に飛び出した起死回生の同点アーチで、９回の逆転サヨナラ勝ちにつながった。１大会の通算１３打点は最多記録だった。

同じメジャー組の鈴木誠也（カブス）とともに、２月２４日に米国からチャーター機で帰国した吉田は、２５日からチーム全体練習に合流した。出場解禁となった２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）では右翼５階席へ特大弾。状態の良さをアピールした大砲は大会連覇に向けて「歴代の先輩方が築き上げてきた歴史や重みはもちろん感じる。必死に勝利に向かって頑張りたい」と意気込んでいた。

今季がメジャー４年目。２４年１０月に右肩手術を受けた影響で昨季は５５試合の出場にとどまり、そのうち守備に就いての先発出場は５試合だけだった。だが、出場を熱望していたＷＢＣ日本代表では打者専念の大谷がＤＨで確定のため、出場するには外野守備に就くことが必須。今春は米フロリダ州のキャンプ地で左翼守備の練習に励み、万全な準備を整えてきた。今年のＷＢＣも、吉田が世界を相手に打ちまくる。