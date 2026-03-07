◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（イースト）▽第５節 鹿島２―０東京Ｖ（７日・メルスタ）

鹿島はＦＷ鈴木優磨の２ゴールで東京Ｖに２―０で勝利し、首位快走となる４連勝で勝ち点を１３に伸ばした。

＊ ＊ ＊

鹿島のＭＦ柴崎岳が“復権”の２戦連続アシストをマークした。前半２６分、左ＣＫを鈴木優磨の頭にピンポイントで合わせた。

前節の浦和戦（３〇２）で途中出場から決勝点を演出。この日はＭＦ知念慶の欠場を受けてＭＦ樋口雄太がサブに回る形となり、昨年９月以来の公式戦先発の機会が回ってきた背番号１０が、右足の一振りで期待に応えた。

柴崎は「狙い通りでした。優磨もうまく入ってきてくれたので、彼の良さ、重い気の良さが生きたゴールだった」と振り返ったが「あれだけセットプレーの本数があった中で、１点というのはちょっと寂しいなと。個人的にはあまり満足していない」とキッパリ。「もう１、２点取れればよかった」と気を引き締めた。

この日はビルドアップの面でも存在感を示し、相手のプレスの矢印を折るような巧みなプレーでチームの前進を助けた。「そういうシーンが増えてきているのも事実。チームとして積み重ねができている」とうなずき、手応えを示した。