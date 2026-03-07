ハコス・ベールズさん、デザインココの「AXGRIT」ブランドでのフィギュア化決定！ 1/1のフワワさん&モココさんフィギュアも展示【#hololivefesEXPO26】
デザインココは3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にてバーチャルYouTuber・ハコス・ベールズさんのフィギュア「ホロライブ English -Promise- ハコス・ベールズ 「AXGRIT」Ver. 1/7スケールフィギュア」を発表、原型を展示した。こちらのフィギュアは発売日、価格未定。
「AXGRIT（アクスグリット）」はSHIBUYA TSUTAYA IP書店×デザインココで立ち上げられた新規ブランドプロジェクト。荒廃した未来の世界を反重力ユニットを装備したキャラクターたちが「飛び」「戦う」をテーマにしたオリジナルの世界観となっている。「ホロライブ English -Promise- ハコス・ベールズ 「AXGRIT」Ver. 1/7スケールフィギュア」は「AXGRIT」シリーズにおいて、ホロライブから3人目のフィギュア化となる。他にも「グリッドマン ユニバース」や、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」などの作品のキャラクターが本籍のコンセプトの元フィギュア化されている。
「ホロライブ English -Promise- ハコス・ベールズ 「AXGRIT」Ver. 1/7スケールフィギュア」はハコス・ベールズさんの姿をSF風にアレンジ。大きなブーツにバイザーを装備。巨大な肉球付きのユニットを従えた元気な雰囲気のフィギュアだ。【ハコス・ベールズ 「AXGRIT」Ver.】
また「ホロライブ English -Advent- フワワ・アビスガード&モココ・アビスガード 「AXGRIT」Ver. 1/7スケールフィギュアをサイズアップした1/1スケールフィギュアも登場。会場で注目を集めていた。サイズアップされたことでフィギュアの表情やディテールなど細部までその造形の繊細さが改めてチェックできる。【フワワ・アビスガード&モココ・アビスガード 「AXGRIT」Ver.】
(C) COVER