【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

デザインココは3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にてバーチャルYouTuber・ハコス・ベールズさんのフィギュア「ホロライブ English -Promise- ハコス・ベールズ 「AXGRIT」Ver. 1/7スケールフィギュア」を発表、原型を展示した。こちらのフィギュアは発売日、価格未定。

「AXGRIT（アクスグリット）」はSHIBUYA TSUTAYA IP書店×デザインココで立ち上げられた新規ブランドプロジェクト。荒廃した未来の世界を反重力ユニットを装備したキャラクターたちが「飛び」「戦う」をテーマにしたオリジナルの世界観となっている。「ホロライブ English -Promise- ハコス・ベールズ 「AXGRIT」Ver. 1/7スケールフィギュア」は「AXGRIT」シリーズにおいて、ホロライブから3人目のフィギュア化となる。他にも「グリッドマン ユニバース」や、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」などの作品のキャラクターが本籍のコンセプトの元フィギュア化されている。

「ホロライブ English -Promise- ハコス・ベールズ 「AXGRIT」Ver. 1/7スケールフィギュア」はハコス・ベールズさんの姿をSF風にアレンジ。大きなブーツにバイザーを装備。巨大な肉球付きのユニットを従えた元気な雰囲気のフィギュアだ。

【ハコス・ベールズ 「AXGRIT」Ver.】

また「ホロライブ English -Advent- フワワ・アビスガード&モココ・アビスガード 「AXGRIT」Ver. 1/7スケールフィギュアをサイズアップした1/1スケールフィギュアも登場。会場で注目を集めていた。サイズアップされたことでフィギュアの表情やディテールなど細部までその造形の繊細さが改めてチェックできる。

【フワワ・アビスガード&モココ・アビスガード 「AXGRIT」Ver.】

(C) COVER