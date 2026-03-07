◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾14ー0チェコ（2026年3月7日 東京D）

台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー9万人以上のジュリー（尹樂・34）が7日までに自身のインスタグラムを更新。チェコ戦前夜の夫とのやり取りを明かした。

ジュリーは台湾とタイとのハーフで、20年から中信兄弟のチアリーダーを担当。22年に一度は退団しながらも、23年に再加入。昨年12月にWBC台湾代表で“台湾の盗塁王”陳晨威（チェン・チェンウェイ）と電撃結婚。今年1月には第1子の妊娠も公表した。

ジュリーは自身のインスタグラムストーリーズで7日のチェコ戦でチェンウェイが打ったタイムリーの動画を引用した。そしてチェコ戦前夜にチェンウェイは「明日ホームランが打てる気がする」と“ホームラン宣言”していたことを明かした。

ジュリーは夫のタイムリーに「すごいね！あと一歩だった。明日の韓国戦で！」と8日の韓国戦に期待した。

“背水の陣”だった台湾は、フェアチャイルドの満塁ホームランを含む打線大爆発の14得点で7回コールド勝利。チェコを撃破して今季初勝利を挙げた。