【「働いてないし、ヒマでしょ？」】先輩からの言葉「親は頼もしい戦力！」＜第10話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第10話 ワーママのアドバイス【娘の気持ち】
【編集部コメント】
どうやらミユさんは、アドバイスをそのまま受けとりやすい性格のようですね。でもちょっと落ち着いてください。たまたま相談した人たちが、たまたま親のサポートを受けられていただけで、ミユさんも同じようにできるとはかぎりませんよ？ それに今はいい話しか聞いていないのです。もしかしたらサポートする側に不満が溜まっていたり、子どもにたくさん我慢させていることもあるのではないでしょうか。なんでもかんでも真に受けて、同じようにできると思ってしまうのはちょーっと危険な気もします……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
