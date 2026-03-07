＜なぜ謝らない？＞子どもが周囲に迷惑をかけてもスルーする親って何なの？常識はあるの？
子どもたちの付き合いや学校行事などでは、わが子が他の子や親たちに迷惑をかけることがあるかもしれません。事態が大きくなると、子どもだけではなく親が謝るケースもあるでしょう。そんななか、自分の子どもがしたことなのに全く謝らない親もいるそうです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『子どもが迷惑をかけているのに謝らない親がいる。なぜ謝らない？ この人の子どもだからという理由で、見下しているのかな？』
親が謝らない理由
親自身が礼儀を知らない
『そういう謝らない親だから迷惑かける子どもに育ったんだなと思う。親が、そもそもマナーがない』
『子どもの躾や礼儀ができていない親は、親自身がまともな躾や礼儀を教えられてないからじゃないかな？』
謝罪ができない親は、子どもが悪いことをしたら謝るという考えが薄いのかもしれません。自分自身が子どものときも親が謝らなかったので、親はそういうものだと思っている可能性も考えられますね。親から礼儀を教わってこなかったので、謝るという選択肢をもっていないのでしょう。
年齢のせいにしている
『年齢を言い訳にされるとむかつくね。「たかが5歳のしたことだから」って』
子どもの年齢によっては、していいことと悪いことの判断がつけられないこともあるのでしょう。もしくは、誤って迷惑をかけてしまうこともあるでしょうが、それを年齢のせいにする親もいるようです。例えば「5歳だから仕方ない」と考えていると、子どもが悪いことをしたと思わないのでしょう。
「うちの子に限って」と思っている
『謝らない人はいるよ。一方的に押したり叩いたりする子だったけれど、親は「何かあったからやったと思うから、うちの子だけが悪いはずない」と言っていた』
『「うちの子は悪意をもってすることはない。子どもを信じている」らしいよ。手も洗わないで人の家の食器棚を開けて、うちの子に飲み物を「もってこい」と王様のような子どもの親が言っていた』
親が子どもを信じることは大切でしょう。でも、わが子は悪いことをするはずがないと信じ込んでいるのはどうでしょう？ トラブルがあっても相手の子に非があると考えたり、悪意がないと思ったりするので、謝ることがない様子です。最初から「うちの子に限って」という考えがあると、子どもを見る目が曇ってしまうのかもしれません。
謝らない親子にどう付き合っていく？
『相手の子がうちの子に何かした場合は、相手が言わない限り知らんぷりをしているわ。相手が何かアクションを起こすかどうかで態度を変えている。こちらから何か言うと損するし、知らなかったふりをして、「ええー？ そうだったのー？ 何にも知らなかった〜」で終わる』
『わがままに育てられた親は何が悪いかわからないんだよ。価値観が違う親の子とは、距離を置いた方がいいね』
謝らない親は、「子どもが他の人に迷惑をかけた」という自覚があまりないため、子ども自身も自分の非を認めにくくなるのでしょう。そういう親子は、距離を置いて放っておくのもよいのかもしれませんね。下手に関わるとトラブルが大きくなったり、そもそも他の人の意見を聞き入れなかったりする可能性もあります。また誰も注意をしなければ、その親子はずっとそのままでしょう。いずれ周囲の人たちから避けられるようになり、辛い思いをするようになるかもしれません。そのときになってはじめて、自分たちがしてきたことに気づくのではないでしょうか。孤立してから挽回しようと思っても大変な時間と努力が必要かもしれませんが、せめて子どもだけでも変わっていってほしいですね。