ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¡Ä¹ÃË¤Ë¥È¥é¥¦¥Þµé¤ÎÀâ¶µ¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò¹ðÇò¡ÖÂ©»Ò¤¬Âçµã¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤¬ÙÇÃ×¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä¹ÃË¤¬à¥È¥é¥¦¥Þá¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡¢·Ý¿Í¤Î¡ÖÀâ¶µÅÅÏÃ¡×¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÄ¹ÃË¤Ï£³ºÐ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ³Ø¤·¡¢£¹ºÐ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹Î±³Ø¡¢£±£µºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£µÇ¯¤ËÊÆ¹ñ¤Î³Ø¹»¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÏ«¤ä¡¢¤ï¤¬»Ò¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤Ê¤É¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦ÀÐÅÄÌÀ¤«¤é¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö£±²ó¤À¤±¡¢¹Ô¤Ã¤Æ£±¤«·î¤Î»þ¤Ë¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¼ä¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤ÆÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤ÏÂç¿Í¿ô¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¡ÊÀéÄ»¤Î¡ËÂç¸ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤ä¥ï¥ì¡©¡¡¤ªÁ°¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÎ±³Ø¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ä¤·¤¤¤Ã¤Æ¥¨¥é¤¤¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ä¤Î¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤ËÀâ¶µ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÂ©»Ò¤«¤é¤·¤¿¤é¼ä¤·¤¯¤ÆÅÅÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÎÙ¤Î´ÝË·¼ç¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¥ï¥ì¡©¡¡¤ªÁ°¤Î¹¥¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡£Â©»Ò¤¬¤½¤ì¤ÇÂçµã¤¤·¤Æ¡Ä¡£Â©»Ò¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤ÇÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¿Í¤ò¡×¤ÈÄ¹ÃË¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤â¡ÖÀéÄ»¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¿Í¤Ë²¿¤Ê¤éÙÇÃ×¤é¤ì¤Æ¤Æ¡Ä¡Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡£¡Ø¥ä¥Ð¤Ã¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÆü¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈµÞ¤¤ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç£²Æü´Ö³Ø¹»¤òµÙ¤ß¡¢£²¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¹ÃË¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎëÌÚ¤ÏÅö»þ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤ä¤ó¤«¡Ä¡×¤ÈºÆ¤ÓÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢²¬Â¼¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µã¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢µã¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Î¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤ÏÃÊ¹¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£