CANDY TUNE £µ·î¤Î£Ç£×¤ËÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÖÀõÁð¡¡°»¤ä¤·¤¡×³«ºÅ
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤¬Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£³¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀõÁð¡¡°»¤ä¤·¤¡×¡Ê£µ·î£±Æü¡Á£¸Æü¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£·Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä±ïÆü¡¢¥Õ¡¼¥É¡¢Áõ¾þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢±àÆâÁ´ÂÎ¤ò£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸á¸å£µ»þ¡Á¸á¸å£±£°»þ¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÊÌÌë´Ö±Ä¶È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æþ¾ì¸ý¤Î¥á¥¤¥ó´ÇÈÄ¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Î¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Â£Ï£Õ£Î£Ã£Å¡¡£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¤ä¥±¡¼¥¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡££·¿§¤Î¥¢¥á·¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±àÆâ¤ÎÊ£¿ô¥«½ê¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¼Ì¿¿¤â»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°»¤ä¤·¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±àÆâ£·¤Ä¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤Î³Ú¶Ê¤¬£Â£Ç£Í¤È¤·¤ÆÎ®¤ìàÍ·¤Öá¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î£³Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£