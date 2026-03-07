前島亜美、新曲「Fly Again!!」がTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』OPテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ・ゲーム・舞台などでマルチに活躍する声優アーティスト・前島亜美。昨年は2度のワンマンライブを開催したほか、自身も声優として出演するTVアニメのタイアップ曲を2クール連続で担当するなど、声優アーティストとして着実に注目度を高めている。

そんな前島亜美の新曲「Fly Again!!」が、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のOPテーマに決定した。

今年4月よりTBSほかにて放送開始のTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』は、「HJ小説大賞2020年間最優秀賞」を受賞した人気シリーズ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』（HJ文庫／ホビージャパン）を原作とした作品。高校デビューに失敗し、灰色の青春時代を過ごした主人公・灰原夏希が高校入学直前にタイムリープし、高校生活をやり直す様を描いた“強くてニューゲーム学園ラブコメ”だ。

OPテーマ「Fly Again!!」は、主人公・灰原夏希の心情に寄り添い、憧れた虹色の青春をもう一度掴もうとする想いを描いた楽曲。きらめくピアノの旋律と疾走感あふれるバンドサウンドが、桜が舞う春の情景を想起させる爽やかでエモーショナルな一曲となっている。

また、本楽曲の世界観を感じさせる最新アーティスト写真も公開。さらに、前島亜美からのコメントも到着しているので、あわせてチェックしてほしい。

＜前島亜美コメント＞

オープニングテーマ｢Fly Again!!｣を歌唱いたします、前島亜美です！

『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』に携われることがとても嬉しいです。

灰色だった思い出を、虹色に塗り替えていくような、希望的で、爽やかな風が吹くような楽曲になっています。

｢どこまでも虹色の世界を探しに行こう｣

春の桜と共に、登場人物のみんなに、作品に寄り添えたらと思います。よろしくお願いいたします！

●楽曲情報

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』OPテーマ

「Fly Again!!」



作詞：UiNA

作曲：小高光太郎・UiNA

編曲：牧野太洋

●作品情報

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』



TBS・BS11にて2026年4月放送開始

【キャスト】

灰原夏希 役：上村祐翔

星宮陽花里 役：高尾奏音

本宮美織 役：中村カンナ

佐倉 詩 役：山根 綺

七瀬唯乃 役：鈴代紗弓

凪浦竜也 役：鈴木崚汰

白鳥怜太 役：大野智敬

【スタッフ】

原作：雨宮和希 「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：吟

監督：星野美鈴

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：小野ひろみ

美術監督：李 書九

色彩設計：山上愛子

撮影監督：坂井慎太郎

編集：村井秀明

音響監督：立石弥生

音響制作：神南スタジオ

音楽：高尾奏之介

音楽制作：日音

アニメーション制作：スタジオコメット

＜イントロダクション＞

２度目の青春をリアルにやりなおす、強くてニューゲーム学園ラブコメ！

「――もし叶うなら、もう一度あの青春をやりなおす機会が欲しい」

就職を目前に控えた青年・灰原夏希。

かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた夏希は、ある日、突然大学４年生→高校入学直前にタイムリープしていた！？

後悔しかなかった高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート！過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女と急接近する夏希。だけど、憧れた虹色の青春は楽しいことばかりではなく……。

果たして夏希は、憧れの青春をやりなおせるのか――！？

＜プロフィール＞

前島亜美

2010年に芸能活動をスタート。その後、舞台やTVドラマなどへの出演を経て、2017年から声優として本格的に活動を開始。

メディアミックスプロジェクト「バンドリ！」にて、Pastel＊Palettes・丸山彩役を務めるなど、多くの作品に出演し、

2024年11月にはデビューアルバム『Determination』でソロアーティストデビューを果たした。

現在は、声優・俳優・アーティストとして、アニメ・ゲーム・舞台など幅広い分野で活躍している。

昨年は2度のワンマンライブを開催したほか、自身も出演するTVアニメのタイアップ曲を2クール連続で担当するなど、表現の幅と存在感を着実に広げ、声優アーティストとして注目度を高めている。

また、これまでにリリースした楽曲のうち4曲で自ら作詞を手がけており、読書家として培われた豊かな語彙と表現力によって紡がれる言葉の深さが、多方面から高い評価を集めている。

確かなキャリアと表現力を武器に、今後さらなる活躍が期待される声優アーティスト。

©雨宮和希・ホビージャパン／「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」製作委員会

