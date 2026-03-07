【異次元の仕事術】なぜヒカルだけが超一流経営者と「家族レベル」で深く繋がれるのか？【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんの“仕事力”がスゴイ！】超一流の経営者と家族レベルのビジネスパートナーになれる

ヒカルさんだけが持つ大きな強み

世の中にはYouTuberと呼ばれる人はたくさんいますが、その中でヒカルさんだけしか持っていないものがひとつあります。それは、入江巨之氏や高橋将一氏といった、超優秀な経営者と家族レベルのビジネスパートナーになっているということです。

普通のYouTuberは、ビジネスで業務提携することはあっても、ここまでがっつりと組むことはまずありません。しかし、ヒカルさんは超優秀な経営者とのパートナー関係がしっかりとできているため、他のYouTuberでは、なかなかできないようなことにも、積極的にチャレンジすることができます。

実際、ヒカルさんは現在20～30個くらいの事業に関わっていると言います。普通は、ひとりでこれだけの事業に関わるのは、まず無理です。しかし、ヒカルさんの場合は、周囲にサポートしてくれる人たちがいて、自身は要所要所に関わるだけでよいという環境ができています。だからこそ、こうした幅広い活動が可能となっているわけで、この環境を構築したということが、かなりすごいことです。

ヒカルさん自身も「自分ひとりではできないことも、いろいろな人が助けてくれる」と語っており、これは他の人にはない、ヒカルさんだけの大きな強みとなっています。

超優秀な経営者との関係が大きな強み

・超優秀な経営者とのパートナー関係がしっかりとできているため、他のYouTuberにはできないようなことにもチャレンジできる

・周囲にサポートしてくれる人が大勢いるので、数多くの事業や案件に参加することができる

他のYouTuberにはない、ヒカルさんの大きな強み！

ヒカルさんに欠かすことのできないパートナー

入江巨之氏 株式会社サムライパートナーズ代表取締役CEO。ヒカルさんとパートナーを組み、アパレル・コスメブランド「ReZARD」のほか、数々のビジネスを成功に導く 高橋将一氏 株式会社Guild代表取締役、株式会社サムライパートナーズ取締役。ヒカルさんのマネージャーで、プロデューサーとしてYouTube『Win Win Wiiin』などのヒット番組も手掛ける

