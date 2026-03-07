お笑いコンビ・麒麟の川島明がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「川島明 そもそもの話」（毎週土曜 17:00〜17:55）。3月7日（土）放送のコーナー「川島明 家の明かりの話」では、大手電機メーカー「パナソニック」で家庭向けのライティング商品を担当している鈴木勝さんが出演。2027年末に迫る「蛍光灯の製造・輸出入禁止」と、失敗しないLEDへの切り替え術について伺いました。

（写真左から）パナソニックの鈴木勝さん、パーソナリティの麒麟・川島明

「まだ使えるから大丈夫！」と思っているご自宅の蛍光灯。実は、その交換時期が強制的に迫っていることをご存知でしょうか？今回の放送では、私たちの生活に密接に関わる「明かり」の大きな転換点と、安全にLEDへ移行するために知っておくべき重要な注意点を紹介しました。番組中、パーソナリティの川島が「まったく知らなかった！」と声を上げた、2027年に向けた最新の照明事情とは……!?今回のコーナーゲストのパナソニックの鈴木さんがまず切り出したのは、「蛍光灯を取り巻く国際的なルール」についてです。2023年に開催された国際会議（水俣条約）により、一般照明用の蛍光ランプの製造および輸出入が、2027年12月末までに禁止されることが決定しました。これを受け、パナソニックではさらに先駆けて2027年9月末までに、蛍光灯の製造を順次終了する予定だといいます。川島は「もうすぐじゃないですか！ 将来的には蛍光灯はなくなっちゃうということですね」と、予想以上のスピード感に驚きを隠せない様子。禁止後も手元にある在庫の使用は可能ですが、製品自体が作られなくなるため、早めのLED化が推奨されています。いざ蛍光灯からLEDに替えようと思ったとき、多くの人が選びがちなのが、家電量販店などで売られている「工事不要でそのまま交換可能」を謳うLEDランプです。しかし、鈴木さんは「蛍光灯器具をそのままにLEDランプのみを交換した場合、重大な事故が発生する可能性があるので、ランプだけではなく『器具ごと交換する』ことをお勧めしています」と警鐘を鳴らします。その理由は、蛍光灯器具の「点灯方式（電源の種類）」。蛍光灯器具は、大きく分けると“3つ”の点灯方式があるとのこと。実は、古い器具と新しいLEDランプの組み合わせを間違えると、発煙や発火といった重大な事故につながる恐れがあるのです。鈴木さんによると、「この器具の組み合わせを正確にご認識いただくのは、かなり難しいんじゃないかと思います。我々が調査しましても、消費者の7割の方は『自分が正しく選択できる自信がない』とお答えになっています」とのこと。これには川島も「今まで手軽さで選んでいたので、（器具の組み合わせについて）合っている・合っていないを考えたことがないです」と自身の経験を振り返り納得。さらに、照明器具の寿命は約10年。耐用年数の観点からも、根本となる器具からの交換が安全への近道となります。交換の際、意外と忘れがちなのがリビング以外の場所です。廊下、トイレ、階段、洗面所、そして、キッチンの流し元灯や天井のダウンライト……。鈴木さんは「ご自宅だけでなく、ぜひご実家に帰ったときに、それぞれの箇所が、どうなっているか確認していただければと思います」とアドバイス。特に電気工事が必要なケースが多い場所については、正規取扱店への相談を勧めています。川島も「そのほうが安全ですね。ちょっと見えにくいところこそ、チェックが必要ですね」と、家族の安全を守るための視点に深く共感していました。さらに嬉しい情報として、LED器具への切り替えには自治体による「補助金・助成金」が出るケースがあることも紹介されました。「器具代だけでなく、工事費も対象になる場合があります。ただ、お住まいの自治体によって異なります。『パナソニック』の公式サイトでも検索できるページを用意しているので、どのような制度になっているか、ぜひ確認していただけたらと思います」と鈴木さん。これを聞いた川島は、「照明器具ごとの交換……これは、いろんな理由で、いま大事な時期になっております。勉強になりました！」と、これからの住まいのあり方について思いを馳せ、コーナーを締めくくりました。「まだ点くから」と後回しにしがちな照明器具。2027年という期限をきっかけに、一度ご自宅や大切な人の住まいの“天井”を見上げてみてはいかがでしょうか？



