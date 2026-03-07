◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が７日、１次ラウンド第２戦となる韓国戦に「３番・中堅」で先発出場。３回に２打席連発となる衝撃の勝ち越しソロを放った。

１点を追う３回。日本代表は大谷翔平（ドジャース）の２戦連発となるソロで追いつくと、１死から鈴木が続いた。右横手投げのコ・ヨンピョのスライダーを振り抜くと、打球は左翼席中段へ。「ＮＰＢ＋」によると、打球速度１６８キロ、飛距離１１７メートル、角度３０度だった。

１本目は３点を先制された直後の初回１死二塁で迎えた第１打席で豪快な２ラン。コ・ヨンピョの外角ツーシームを捉え、右中間席に運んだ。「ＮＰＢ＋」によると、打球速度１６９キロ、飛距離１１８メートル、角度２７度。ＷＢＣでは初本塁打となり、プレミア１２、五輪と主要３大大会全てで本塁打をマークした。侍ジャパンでは山田哲人（ヤクルト）、坂本勇人（巨人）に次いで３人目となった。

誠也が勢いに乗っている。２月２０日（日本時間２１日）には、オープン戦のホワイトソックス戦で今季初打席初アーチ。帰国後も今月３日の阪神戦（京セラドーム）で左翼の５階席に飛距離１３１メートルの特大弾を運んだ。ＷＢＣに入っても好調をキープしている。

２３年ＷＢＣではメンバー入りするも、左脇腹の負傷で大会直前に無念の辞退。レギュラーシーズン前の出場は故障のリスクがあることを誰より理解し、今季はカブスとの５年契約最終年という今後に大きな影響を及ぼす一年だが、「なんとなく（出ないと）後悔が残りそうだなと。後悔するくらいなら他のチームもみんな出ますし、日本の選手もたくさん集まっていたので、そういうところでやれるのはすごい貴重なことだと思う。早い段階で出るつもりでずっと準備をしていました」と出場を決断。２大会分の思いを持ってグラウンドに立っている。

強化試合を除くと、誠也が侍ジャパンの一員として本塁打を放ったのは２１年８月２日の東京五輪準々決勝・米国戦（横浜）以来、約５年ぶりだ。メジャー４年目だった昨季は日本人の右打者では初の３０本塁打、１００打点を達成。同学年の大谷の陰に隠れながらも、ＭＬＢでも屈指の強打者に成長している。

ＷＢＣの出場は準決勝で敗退した１７年大会以来、９年ぶり。１９年プレミア１２、２１年東京五輪では４番を任されて優勝も経験した。自身がつかんでいないＷＢＣの頂点へ気合は十分だ。