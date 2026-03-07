◆バスケットボールＢ１リーグ第２４節 レバンガ北海道１００―９８横浜ＢＣ（７日・横浜アリーナ）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道が横浜ＢＣに１００―９８で勝利。日本代表のＳＧ富永啓生がチームトップ２８得点で逆転勝利に導いた。

１万２６９９人の観客が詰めかけた完全アウェーの舞台で、レバンガ北海道が貴重な白星を手にした。左手親指の骨折で戦列を離れていたＰＦケビン・ジョーンズ主将が復帰初戦で１８得点。トーステン・ロイブルＨＣは「なんとか逆転して勝てたのでうれしい。ケビン・ジョーンズ選手が復帰して、コートに立って活躍できたので彼のことも考えるとうれしく思う。チームで勝てた勝利」と頬を緩めた。

序盤から点の取り合いが続いた。２点ビハインドで第４クオーター（Ｑ）に突入し残り４分４８秒で点差は６点に広がったが、日本を代表するシューターが危機を救った。Ｗ杯アジア地区予選での戦いを終えてチームに合流した富永が、立て続けに３点シュート（Ｐ）を成功。このＱだけで１５得点を挙げて終盤の逆転劇を呼び込み、「チームに合流して１、２回の練習で試合だったので難しいところはもちろんあった。ディフェンスは明日への修正点だけど、チームとして耐えて、耐えて、最後に逆転して勝利できて良かった」とうなずいた。

全６０試合中４０試合を終えて２８勝１２敗の東地区４位。東西地区の上位２クラブを除く、４クラブがＣＳに出場できるワイルドカード争いでは２位に付けている。