◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)

野球日本代表「侍ジャパン」の菊池雄星投手が韓国戦に先発しました。

ともにここまで1勝ずつで迎えた直接対決。初回、2者連続安打を浴びると、3番のイ・ジョンフ選手にレフト前へタイムリーを献上。積極的に打ちにくる韓国に対して、わずか5球で先制を許しました。その後、2アウトとしますが、6番のムン・ボギョン選手には左中間への打球を打たれ、センターの鈴木誠也選手が決死のダイブをみせるもボールは転々。2点タイムリー二塁打を浴びて、いきなり3失点を喫しました。

それでも直後の攻撃ですぐさま反撃。1番の大谷翔平選手が四球で出塁すると、3番の鈴木誠也選手が右中間へ2ランを放ち、1点差に迫ります。

2回のマウンドに上がった菊池投手は、先頭打者を低めのスライダーで三振とすると、9番のキム・ヘソン選手に粘られますが、変化球で2者連続三振。この回は3人で打ち取ります。

しかし、3回は2本の安打を浴びて1アウト1、2塁のピンチ。それでも5番のシェイ・ウィットコム選手をインコースへの97.2マイル(約156.4キロ)で見逃し三振。2アウトから前の打席2点タイムリーのムン・ボギョン選手にはショートゴロでピンチをしのぎました。

3回まで63球を投げて、6安打、4奪三振、無四球、3失点の内容となっています。