「オープン戦、オリックス８−０巨人」（７日、京セラドーム大阪）

オリックス自慢の安打製造機・太田椋内野手（２５）がオープン戦から好調だ。この日は初回無死二塁の好機で、巨人の新戦力マタから技ありの先制右前適時打を放ち、続く二回２死二塁でも中前適時打。持ち前の勝負強さが光った。

「今日はボールの見え方も徐々に良くなっている感じがあった。もっともっと状態を上げていけるようにしたい」。気は早いが、今オープン戦３試合で８打数３安打２打点と頼もしい。宮崎での春季キャンプで右足首を痛め、別メニュー調整を強いられたが「逆に試合で守備、走塁を今は問題なくやれている。不安なく開幕に向かっていける」と手応えを口にした。

太田は昨季４月、球団右打者では最多タイの月間３９安打をマークし、開幕ダッシュに貢献。１１３試合に出場し、初の規定打席にも到達。打率・２８３、１０本塁打、５２打点と全部門でキャリアハイを決めた。

プロ８年目の今季から背番号１で挑むが、岸田監督も「（太田は）心配していない」と太鼓判。開幕早々、太田がチームを再びけん引してくれそうだ。