ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。新潟市の繁華街から、住宅街、さらに田園まで、日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！

食欲をそそる香りが秀逸

綺麗なスープから漂う、食欲をそそる香りが秀逸な1杯。





貝の出汁が味の骨格

貝出汁の滋味深い、ガツンと、うまい味わいが特徴です。

小針駅から歩いて15分。



西川沿いの住宅街に1年半前にオープンした、「らぁ麺 貝晴」。



アーチ形のカウンターと白木のテーブルの、お洒落な雰囲気の店内です。



店名に「貝」が付くこのお店の看板の1杯は、貝の出汁が味の骨格を作っています。



こだわりが詰まった塩タレは、3種類をブレンドした塩に、昆布やアジのうま味を組み合わせ、角をとるために数多の工夫が施された特製です。



スープは、濃いうま味の新潟県産「越の鶏」のガラと、豚肉、さらに3種類の昆布のうま味たっぷりの出汁スープを作った後、焼いたタイの頭をはじめ、アサリやシジミなどのうま味を加えて完成させたものです。



キレイな貝出汁スープの1杯

「お待たせいたしました。塩ワンタン麺です」



鶏脂（チーユ）がキラキラしている、キレイな貝出汁スープの1杯。



彩るのは、アサリのむき身や、レモンにミツバ。爽やかさを演出しています。



チャーシューは、豚バラ肉を特製のタレと2種類の昆布と共に低温でじっくり煮込んでいて、とろける食感で脂の部分のしつこくないうま味が秀逸です。



人気の「ワンタン」は、生姜やオイスターソースなどで味付けされた豚肉と玉ネギの「あん」がたっぷり詰まっているビッグサイズ。



つるりと滑らかな皮の中で肉汁があふれ、一拍おいて玉ねぎの甘みが広がります。

スープは、見ただけで雑味の無い綺麗な味わいが想像できます。



貝のうま味を包み込んだ鶏出汁のスープは、複雑な味わいも余韻として長く続きます。





ストレートの細麺は、香りのよい国産小麦が使われていて、もちもちっとした歯ごたえの後、スルスルっと喉を通っていき、気持ちのよいおいしさが感じられます。





スープを生かした絶品飯

魅力的なスープを生かした絶品飯「〆のイチゲキ」も見逃せません。



岩のりとラーメンスープで煮た後に炙られた国産鶏の手羽元が乗せられていて、スープをかけてお茶漬け風はいかがですか。

豊岡えりなリポーター

「“イチゲキ”喰らっちゃいますね。鶏のうま味が強いですね。鶏を炙っているので香ばしさもまた、たまらないです。ラーメンのときは鶏が貝を支え、『〆のイチゲキ』のときは貝が鶏を支えている」

こだわりだらけの「つけ麺」

続いては、こだわりだらけの「つけ麺」です。



冷水で締められた全粒粉のストレートの中太麺に、花鰹節のうま味を効かせた昆布水がたっぷりかけられ提供されます。



店主のおすすめは、まず、別添えの笹川流れの藻塩を一振りしてパクリ。



小麦の甘みと風味が強く感じられます。

そしてアッツ熱の「つけ汁」で。



新潟県のブランド鶏『越の鶏』の出汁をはじめ、3種類の昆布と2種類の貝のうま味の三重奏のしょう油味で。



炙られた豚バラチャーシューや長ネギもたっぷり入っているので、様々なうま味を感じながら麺を食べ進められます。



吟味された素材に、卓越した調理技術が作り出す味わい。



細部までこだわりが光るラーメンがそろっています。



2026年2月19日「夕方ワイド新潟一番」放送より