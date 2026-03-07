気象庁によりますと、日本付近は、西高東低の気圧配置となっていて、東京地方は、おおむね曇りとなっているということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 7日（土）～10日（火）1時間ごとの雪雨シミュレーション

きょう（７日）は、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、曇りで、夜遅くは雨や雪の降る所があるということです。

あす（８日）は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れ朝晩曇りで、明け方まで雪や雨の降る所があるということです。

伊豆諸島では、雨や雪の降る所があり、雷を伴う所もある見込みです。

▶3月7日（土）～10日（火）1時間ごろの雪雨シミュレーション画像

7日（土）

8日（日）

8日（日）午後

9日（月）

9日（月）午後

10日（火）

10日（火）午後

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。