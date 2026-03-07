【3月また雪？】東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野 関東甲信エリア 7日（土）～10日（火）1時間ごとの雪雨シミュレーション 【気象庁/7日発表】
気象庁によりますと、日本付近は、西高東低の気圧配置となっていて、東京地方は、おおむね曇りとなっているということです。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 7日（土）～10日（火）1時間ごとの雪雨シミュレーション
きょう（７日）は、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、曇りで、夜遅くは雨や雪の降る所があるということです。
あす（８日）は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れ朝晩曇りで、明け方まで雪や雨の降る所があるということです。
伊豆諸島では、雨や雪の降る所があり、雷を伴う所もある見込みです。
▶3月7日（土）～10日（火）1時間ごろの雪雨シミュレーション画像
7日（土）
8日（日）
8日（日）午後
9日（月）
9日（月）午後
10日（火）
10日（火）午後
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。