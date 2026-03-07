17Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢¤Î¥¸¥§¥Õ¤¬ÄÏ¤ó¤ÀÂÔË¾¤Î¡È½é¾¡Íø¡É¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¡¢üâ¶¶°íÚð¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶¤¸¤¿Âç¤¤Ê°ÕÌ£
¡ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè£µÀá¡ÏÀéÍÕ £²¡Ý£± Çð¡¿£³·î£·Æü¡¿¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤ì¤Ð¡¢¡È¤¿¤À¤«£±¾¡¡¢¤µ¤ì¤É£±¾¡¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸½¾ì¤Ç¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Î»ý¤Ä¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎPKÉé¤±¤ò´Þ¤á£´Ï¢ÇÔ¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¬¡¢Çð¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤ÎJ2¹ß³Ê¤«¤é¿ô¤¨ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Ä¹¤¯¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎÈá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤¬Êó¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¢¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤é¤ÎÌµÇ°¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¿È¤È¤·¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï17Ç¯Á°¤Î²ù¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö±³¤ÏÉÕ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼Õ¤ê¤Ä¤Ä¡¢±¦SB郄¶¶°íÚð¤â¡Ö¡Ê17Ç¯¤Ö¤ê¾¡Íø¤Î´¶³´¿¼¤µ¤Ï¡Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍ¤é¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç...¡£¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ËDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¥¸¥§¥Õ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ÂÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â郄¶¶¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÁÅý¤È¤â¸À¤¨¤ëÇ´¤ê¶¯¤µ¡¢¶òÄ¾¤ËÀï¤¤Â³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Îò»Ë¤ò±Û¤¨¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é·ë²Ì¤¬½Ð¤º¤È¤â¥Ö¥ì¤º¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢郄¶¶¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¾¡¤Ã¤ÆËÍ¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï£´Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡Ë¶ì¤·¤¤´ü´Ö¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë·Ä¹Ô¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆâÍÆ¤â¤â¤Ã¤È¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê¤½¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ùº£µ¨¤Ï¡ËÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶ì¤·¤µ¤è¤ê¤â¼¡¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤é¤ÏÎý½¬¤Ç¤¹¤´¤¯¥¿¥Õ¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼êÁ´°÷¤½¤ì¤òÆü¤´¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤¬»î¹ç¤Ç½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç½é¾¡Íø¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ø´ø£´Ç¯ÌÜ¤Î¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤¬¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡È¶òÄ¾¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡É¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡È¤½¤Î¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡É¤È¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤âÀ®²Ì¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½³«Ëë£µÀïÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿¾¡ÅÀ£³¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ø²æ¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È£±»î¹ç£±»î¹çÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¿¨¤ÏÁêÅö¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Áª¼ê¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤éÆâÍÆ¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç·ë²Ì½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¤Ê¤ì¤ÐÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÆâÍÆ¤ÎÉôÊ¬¤Ï°ú¤Â³¤²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÄÏ¤ó¤À¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ËÍ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¼«¿®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤ì¤Ð¡¢¡È¤¿¤À¤«£±¾¡¡¢¤µ¤ì¤É£±¾¡¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸½¾ì¤Ç¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Î»ý¤Ä¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎPKÉé¤±¤ò´Þ¤á£´Ï¢ÇÔ¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¬¡¢Çð¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï17Ç¯Á°¤Î²ù¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö±³¤ÏÉÕ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼Õ¤ê¤Ä¤Ä¡¢±¦SB郄¶¶°íÚð¤â¡Ö¡Ê17Ç¯¤Ö¤ê¾¡Íø¤Î´¶³´¿¼¤µ¤Ï¡Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍ¤é¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç...¡£¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ËDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¥¸¥§¥Õ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ÂÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â郄¶¶¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÁÅý¤È¤â¸À¤¨¤ëÇ´¤ê¶¯¤µ¡¢¶òÄ¾¤ËÀï¤¤Â³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Îò»Ë¤ò±Û¤¨¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é·ë²Ì¤¬½Ð¤º¤È¤â¥Ö¥ì¤º¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢郄¶¶¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¾¡¤Ã¤ÆËÍ¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï£´Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡Ë¶ì¤·¤¤´ü´Ö¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë·Ä¹Ô¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆâÍÆ¤â¤â¤Ã¤È¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê¤½¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ùº£µ¨¤Ï¡ËÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶ì¤·¤µ¤è¤ê¤â¼¡¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤é¤ÏÎý½¬¤Ç¤¹¤´¤¯¥¿¥Õ¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼êÁ´°÷¤½¤ì¤òÆü¤´¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤¬»î¹ç¤Ç½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç½é¾¡Íø¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ø´ø£´Ç¯ÌÜ¤Î¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤¬¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡È¶òÄ¾¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡É¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡È¤½¤Î¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡É¤È¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤âÀ®²Ì¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½³«Ëë£µÀïÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿¾¡ÅÀ£³¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ø²æ¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È£±»î¹ç£±»î¹çÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¿¨¤ÏÁêÅö¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Áª¼ê¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤éÆâÍÆ¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç·ë²Ì½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¤Ê¤ì¤ÐÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÆâÍÆ¤ÎÉôÊ¬¤Ï°ú¤Â³¤²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÄÏ¤ó¤À¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ËÍ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¼«¿®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×