HANAが出演する、Apple新CM『HANA x Apple：グループセルフィーをiPhone 17 Proで』が公開、大反響となっている。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「アップルのCMすげー！」

『HANA x Apple：グループセルフィーをiPhone 17 Proで』は、コンサートホールのステージ上で、KOHARUが「写真撮ろう」とメンバーを呼び込むと、メンバーが、1人、2人、3人…と集まってくるごとにフレームサイズが自動で調整され、全員が画角内に収まってしまうiPhoneの新しい機能を伝える15秒CM。

突然のAppleのCMへの起用に「アップルのCMすげー！」「とうとうアップルまで…」「どんどん凄いところまで行ってしまうなぁ」と驚きの声が多くあがっている。

CMは、HANAのわちゃわちゃとした関係性が楽しい、多幸感に溢れた仕上がり。CMラストのHANAをイメージしたバラのアイコンがAppleのリンゴのロゴマークに変化する演出も含めて、ファンから「最高のCM」との呼び声があがっている。

楽曲は、HANAの新曲「Bad Girl」。突然の新曲の登場に「後ろで流れてるのって新曲!?」「新曲流れててびっくり」など、楽曲面でもファンにとって大きなサプライズとなった。

■AppleとHANAのSNSではロング動画も公開

そして、AppleとHANAのSNSでは、それぞれ『HANA × Apple：iPhone 17 Proで撮影』『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』のタイトルでロング動画も公開。15秒CMの撮影が行われるまでのドキュメントといった内容だが、いわゆるメイキング動画とは一線を画する、メンバーのわちゃわちゃをひとつの作品としてまとめあげたような、見どころたっぷりのムービーとなっている。

各SNSのコメント欄は「最高のCMやん！」「こんなロングもあるのかー!!」「なんかわかんないけどもう10周以上みてる..」「最後の演出いいね～」「一日疲れて帰って来てもHANAのワチャワチャ見ると元気が出ます」「Hanaが笑ってるだけでうちら幸せになれる♡」「みんながかわいすぎる！」「HANAが笑ってくれるだけでも世界は平和になります」など絶賛の嵐。

都内および全国各地に屋外広告も登場、HANA × Appleのインパクトは、さらに大きくなっていきそうな気配だ。