ちゃんみな、INI西洸人とのコラボ楽曲「Let you go feat. HIROTO（INI）」リリース！10周年イヤーのスタートを飾る新曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなが、新曲「Let you go feat. HIROTO（INI）」を自身のデビュー10周年イヤーのスタート日となる3月8日0時に配信リリースする。

■ちゃんみなのキャリア初期からともに時間をすごした西洸人と共演

ちゃんみなのキャリア初期から、バックダンサーとしてともに時間をすごし、ちゃんみなの代表曲のひとつでもある「Angel」のMVでの共演など関係性の深い西洸人（INI)）との待望のコラボレーション楽曲となる。

チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの関係性で、同じ時間を過ごしたちゃんみなと西洸人。彼がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに思いやりながらも離れなくてはならなかった、そのときの経験が背景ににじんだ一曲となっている。

楽曲は、静謐でいてアグレッシブなギターサウンドとビートに載せてエモーショナルに展開される。以前はシンガーとダンサーという関係性だったふたりが、ともにアーティストとして大きく成長し、マイクを分け合い思いのたけを歌いあげる構成に胸が締め付けられる、名曲に仕上がっている。

互いにリスペクトしあったふたりの共演は、それぞれにとってあらたなハイライトのひとつになること間違いない。

■リリース情報

2026.03.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Let you go feat. HIROTO（INI）」

■【画像】ちゃんみなのアーティスト写真

■【画像】西洸人のアーティスト写真

■【画像】「Let you go feat. HIROTO（INI）」のジャケット写真

■関連リンク

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/