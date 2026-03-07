「私も……容疑者のひとりです」

舞台『藤色の封筒〜「救済」に隠された真実〜』に出演する大槻理子。物語は、生きることにつまずいた人間に救済資金が配られるという都市伝説から始まる。そこに導かれた青年の先にあるのは違法組織と不審死。そして複雑に絡み合う人間模様がおりなすミステリーだ。

「今回の役は “広報” ですが、それ以上は言えません。誰が味方か敵かわからないからこそ、観てくださった方々が後で振り返ったときに『あの目、怪しかった』と思われたら勝ちというか、嬉しいですよね。ただ、演技しているとは思われたくないし、まるで実在するかのように見えてほしい。『この役は大槻理子にしかできない』と言われるような役者になりたいです」

大人の色香を増す彼女。プライベートにも変化はあった？

「最近は、時間さえあればゴルフのことばかり考えています。私、4きょうだいの末っ子なのですが、兄の影響で小さいころから野球をやっていたんですよ。その話を友人にしたらゴルフをすすめられ、半信半疑で始めるとドハマりして（笑）。ベストスコアは99なので、今年中に90を切るのが目標です！」

おおつきりこ

24歳 2001年12月4日生まれ 東京都出身 2020年「ミスマガジン2020」で審査員特別賞を受賞。2024年に「第2回横浜国際映画祭」新人女優公開オーディションにて「東京彼女賞」を受賞。同年、秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」に入団。3月4日から3月8日まで東京・シアターグリーンBOX in BOX THEATERで舞台『藤色の封筒〜「救済」に隠された真実〜』に出演。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@riko_ohtsuki）にて

※FLASHデジタル写真集『メクルメク。』がkokode digital＆各電子書店で発売中！

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・西條彰仁

スタイリスト・田中陽子

ヘアメイク・新井祐美子