「今回の写真集は、背伸びしていない “飾らない自分” をそのまま詰め込みたいと思っていました。キラキラした瞬間も、ちょっと大人っぽい表情も、無邪気な笑顔も、全部が “今の私の本当” 。そんな想いをこめて、タイトルも決めました」

等身大の自分を残すために訪れたのは、古きよきヨーロッパの街並みが残る郷愁の国・ポルトガル。

「ポルトガルは以前から素敵だなと思っていたんです。歴史ある建物と青い空、海の景色がすごく魅力的で、 “ここで今の自分を残したい” と思い決めました」

憧れの地での撮影だけあり、その想いの強さのぶん、準備期間にもセルフケアには余念がない。

「体づくりや肌のケアはもちろんですが、今回は特に “心の準備” を大事にしました。ポルトガルという初めての場所で、自分を開放できるように、できるだけリラックスして臨めるよう意識して。今作では、前作以上に表情のバリエーションやニュアンス表現が豊富にできたと思います。前作はまだ “挑戦している自分” という感覚が強かったですが、今回はいい意味で力が抜けていて。自分を信じられるようになったのは大きな変化です。この写真集をきっかけに、新しい自分を知ってもらえたら嬉しいですし、これからも “本当の自分” を届け続けられる人になりたいです」

たなかみく

24歳 2001年9月12日生まれ 熊本県出身 T151 B型 ニックネーム：みくりん 趣味：カラオケ、映画鑑賞 特技：フラフープ 『THE突破ファイル』（日本テレビ系）、『ネタパレ』（フジテレビ系）、配信バラエティ『本日も絶体絶命。』（TikTok、Instagram、YouTube）の準レギュラーを務める。そのほか最新情報は、公式サイト（https://tanakamiku-fc.jp）、公式X（@miku_monmon3939）、公式Instagram（@mikumonmon_48）にて

※3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）は3月9日発売

写真・中村和孝