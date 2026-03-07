ABCテレビ『正義のミカタ』、藤井聡氏の出演見合わせ 「SANAE TOKEN」めぐり「一部事実確認が取れていない」
ABCテレビは、7日放送の『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週土曜 前9：30 ※関西ローカル）でレギュラー出演する元内閣官房参与で京都大学大学院教授の藤井聡氏について、出演を見合わせたことを伝えた。
【写真】仮想通貨“SANAE TOKEN”に言及した高市早苗首相
番組では、高市早苗首相（自民党総裁）の名前が入った暗号資産（仮想通貨）「SANAE TOKEN」について報道。藤井氏や起業家の溝口勇児氏のコメントを紹介した。
その上で、番組アシスタントの久保光代アナが「現時点では『SANAE TOKEN』自体や藤井先生との関連について一部事実確認が取れていないため、朝日放送テレビとしては今回の放送において、藤井聡先生の出演を見合わせることとなりました」と説明した。
仮想通貨「SANAE TOKEN」をめぐっては、高市首相が関与を否定。溝口氏は4日、自身のXでNoBorderのX投稿を引用して「まず、高市総理ならびに関係者の皆様、そして本プロジェクトに賛同してくださった皆様に、心よりお詫び申し上げます。高市総理側の発信を否定する意図はありません」と謝罪していた。
