元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）が7日、自身のインスタグラムを更新。新調した私服ファッションコーディネートを投稿した。

「ぽかぽか陽気だったので、着るのを楽しみにしていたベビーピンクのニットとヴィンテージデニムでお出かけです」とつづり、胸元を大胆に露出したボディーライン際立つVネックのピンクニットにデニム姿をアップした。

さらに「ブーツも新調」と黒いブーツも披露した。

また、秘密も1つ明かした。「そういえば最近鎖骨まわりに新たなほくろを発見しました笑」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「たまらん美人」「ニット似合ってます」「めちゃくちゃ可愛い」「表情が可愛い」「魅力的」「かっちょいいコーデ」「ナイスジーニスト」「さすがの一言」「春を感じますね」「シンプルなのに色っぽい」「スタイル最高」「スタイルもバッチリ」「素晴らしいプロポーション」「色気もだだ漏れ」「ほくろ、色っぽいね」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。