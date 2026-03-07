タレントの汐崎琴音(18)が6日までに自身のインスタグラムを更新。思い出の「甲子園チアガール姿」を公開した。



【写真】スタンドで仲間たちと…みずみずしい青春のひとコマ

「リクエスト多かったチアの時の写真」とつづり、先日卒業したばかりの静岡・浜松開誠館高校が、2023年の第105回全国高校野球選手権記念大会に出場した際、スタンドで応援していた写真を投稿。校名の入った白Tシャツ&赤いミニスカートでオレンジのポンポンを持ち、グラウンドに熱視線を送る中継画面に映った姿や、友人とピースサインする思い出のカットを披露している。



みずみずしい“青春ショット”の数々に、ファンからは「めっちゃ華があって綺麗」「全力応援さいこーの思い出だね」「うわぁずば抜けて可愛いすぎる」「そんな過去があったのか…!」「カメラマンも抜きたくなるよなー」「永久保存させて頂きます」と絶賛の声が集まっている。



浜松市出身の汐崎は10代前半からタレント活動を始め、ティーン誌の読者モデルや浜松科学館のプロモーション動画などに出演。静岡代表として参加した「ミス・ワールド・ジャパン2025」ではファイナリストに選ばれている。サッカーJ1磐田の熱烈なサポーター。



（よろず～ニュース編集部）