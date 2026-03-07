リバプールは中2日での“再戦”となっていた

イングランド・プレミアリーグのリバプールは現地時間3月6日、FAカップ5回戦でウォルバーハンプトンに3-1で勝利した。

直前のリーグ戦での“悪夢”を払拭し、準々決勝へと駒を進めた。

両者は今月3日のプレミアリーグ第29節でも対戦。アウェーでの試合に臨んだリバプールはまさかの1-2で敗れ、最下位を相手に勝ち点3を献上する格好となっていた。

中2日で行われた敵地での再戦でリバプールは後半6

分のDFアンドリュー・ロバートソンの強烈ミドルで先制すると、そのわずか2分後にはFWモハメド・サラーが追加点。同29分にはMFカーティス・ジョーンズがダメ押しの3点目を奪い、3-1で勝利した。

英紙「デイリー・メール」は「3日前の惨敗の悪夢を払拭。アルネ・スロットのプレッシャーを軽減した」と試合結果を報じた。スロット監督は昨季は就任1年目でリーグ制覇を成し遂げたものの、今季は優勝争いから早々に遅れをとったこともあり、解任論も浮上していた。

ウルブスに再び敗れるようなことがあれば、風当たりはさらに強まることは確実だったが、来週から始まるチャンピオンズリーグラウンド16のガラタサライ戦を前に悪い流れを断ち切ることには成功した。（FOOTBALL ZONE編集部）