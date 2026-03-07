【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日（日本時間７日）、開幕した。

２月のミラノ・コルティナ五輪に続く分散開催で、イタリア北部の三つの会場群で１５日まで続く。

イタリアでの冬季パラ開催は２００６年トリノ大会以来、２度目となる。過去最多５５の国・地域から、選手６００人以上が６競技７９種目への出場を予定する。

開会式は五輪閉会式会場だったベローナの円形闘技場で行われた。翌日から遠方で競技が始まるため、会場参加はイタリアを除いて選手と役員各２人までに絞られた上、選手のコンディション調整を優先して参加を見送る国も相次いだ。

日本選手は、ともにアイスホッケーの中村俊介選手（３９）と福西朱莉選手（３５）が入場行進した。２人はイタリア国旗と日の丸を携え、笑顔で手を振った。背後のスクリーンには、他の選手たちがそれぞれの会場で盛り上がる収録映像が流された。

日本は海外の冬季大会では、史上最多となる４４選手が全６競技に参加する。中村選手は「常に全力で戦う」と語り、福西選手も「関わってくれた全ての人に感謝し、自分にできることを精いっぱいやる」と誓った。

開会式には多くの障害者パフォーマーも加わり、中世のベローナを舞台とするシェークスピアの戯曲「ロミオとジュリエット」が披露された。