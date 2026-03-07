「ママ、はやく鍵盤ハーモニカを吹いて」とおねだりする13歳の老犬が、待ち切れない様子で…演奏中の「尊い光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で34万1000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「リサイタル開いて」といったコメントが寄せられています。

演奏をおねだり

TikTokアカウント「mecchainusuki」に投稿されたのは、「ママ、はやく鍵盤ハーモニカを吹いて」とおねだりする、演奏が待ちきれない13歳のチワワ「ちこ」ちゃんの様子。

鍵盤ハーモニカを前に、「クゥゥン」と可愛らしい声を出して、うるうるの瞳でママにおねだりするちこちゃん。楽しみすぎてそわそわ感が抑えきれず、前足で足踏みをしてしまっていたんだとか。

コンサート、開幕！

「早くぅ！」とちこちゃんは尻尾を振りながら、もう待ちきれないよう。ママが鍵盤ハーモニカに手を伸ばすと、ちこちゃんは勢いよく立ち上がり、演奏が始まるその時を待ちます。

待ちに待った演奏が始まると、上を向きながら「アウゥゥアウゥ」と「エーデルワイス」の曲に合わせて高らかに歌い始めるちこちゃん。可愛すぎる、ちこちゃんコンサートが幕を開けます…！

止められない熱唱

ママの演奏中、ちこちゃんはずっと歌い続けています。演奏前のおねだりの高めの声とは違い、歌声は何だかハスキーボイスという意外性あふれるギャップも見どころです。

「エーデルワイス」を全力で、晴れやかに歌い上げたちこちゃん。思わず聞き入ってしまう、素敵な歌声を披露してくれたちこちゃんなのでした。

投稿には「めっちゃ可愛い」「リサイタル開いて」「誰か歌ったところ見せたのかな？」「思ってたよりハスキーボイスw」「上手！！」「おねだりの足がたまらんです」といったコメントが寄せられています。

ちこちゃんのキュートさあふれる日常は、TikTokアカウント「mecchainusuki」でチェックすることができます。

