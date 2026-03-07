飼い主さんとわんこの心温まる一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万2000回再生を突破し、「こんな赤ちゃんすぎることあるの」「めちゃくちゃ幸せな夢見そう」「愛おしすぎて泣ける」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝4時、寂しくてベッドに入ってきた犬→抱きしめてあげると…とんでもなく尊い『電池切れの瞬間』】

早朝4時のわんこ

TikTokアカウント「milksanmarosan」の投稿主さんは、ポメラニアンの『みるく』ちゃん、チワワの『まろ』ちゃんと暮らしています。今回の主役は、みるくちゃん。話題となった出来事は、投稿主さんが熟睡していた、早朝4時頃起こったそうです。

みるくちゃんは、怖い夢でも見たのか、突然ベッドにやってきたといいます。そして、投稿主さんの顔の周りをクルクル回り始めたそう。投稿主さんが目を覚ますと、チョンチョンと顔をつついて甘えたといいます。みるくちゃんの可愛いアピールに、投稿主さんも思わず体を起こしました。

尊い光景にホッコリ

みるくちゃんは、投稿主さんの顔を見て少し安心した模様。じっと見つめる姿はあまりにかわいく、まるで赤ちゃんのよう…♡投稿主さんも、みるくちゃんの顔を両手で包み込み、「大丈夫だよ」と励ましたのでした。

それでも甘えるみるくちゃんを、「おいで」とベッドの中へ入れてあげた投稿主さん。ぎゅっと抱きしめられたみるくちゃんは、仰向けに。徐々に瞼が落ちていき、再び寝ることができたのでした。

投稿主さんは、みるくちゃんのふわふわな毛に顔を埋めて寝ると、とても幸せな気持ちになるとのこと。2人の幸せな光景に、思わずホッコリしてしまいますね…♡

この投稿には「目の閉じ方めちゃくちゃかわいい」「こぐまさんみたい」「引き続きお幸せに」などの温かなコメントが寄せられています。

いつでもくっつきたい♡

みるくちゃんは、普段から投稿主さんのことが大好き。4LDKの広い家に住んでいますが、いつでもそばにくっついているといいます。投稿主さんのそばに来ると、ぎゅっと寄り添って甘えるそう。

0距離といえるほど近くにいても、みるくちゃんは投稿主さんへの愛が止まりません。近距離からじっと見つめて、「大好きだよ」と伝えてくれるのだといいます。投稿主さんへの想いが溢れすぎて、四六時中そばにいたいみるくちゃんなのでした♡

みるくちゃん＆まろちゃんの日常はTikTokアカウント「milksanmarosan」の他の投稿からチェックすることができます！

