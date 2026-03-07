格闘技イベント「RIZIN」は7日、有明アリーナで今年初戦となる「RIZIN.52」を行った。

大島沙緒里（31＝リバーサルジム新宿Me，We）は美人格闘家のケイト・ロータス（27＝フリー）を判定で下した。

1ラウンド（R）は大島が中に入り、テークダウン。パンチを打ち込む。ケイトの下からの蹴りを食らうも何とかしのぐ。2Rはケイトは左ハイを見せるが、またも大島がテークダウンしたものの、決定的な場面がつくれない。最終Rはコーナーに押し込み、上から押さえた大島にケイトは下から肘を打ち込む。判定は3―0で大島が判定勝ち。リングのマイクでは「ケイト選手の勢いがありすぎて決められなかった。私のことは嫌いでも女子格は嫌いにならないでください」と前田敦子似といわれる大島が前田ばりのコメントした。

試合後のインタビューで大島は「極めにいけなかった自分にたいして悔しい思いもあります。この試合に勝ったからといって、前に進めたわけではないです」と納得いかない表情。対戦相手のケイトには「ケイト選手が研究して、対策も練習を重ねてきたことを試合を通して伝わってきた。ガードも硬くて、組いくのもKO、肘などを狙っているのが見えていた。私自身も警戒を強めた」と振り返る。「自分が想像していたよりフィジカルも強くて、力も強くて寝技ももっと攻められると思ったのにガードが硬くて、下からも肘もうまくて思ってより強かった」と」と話した。

大島は前回、絶対女王の伊澤星花に挑戦し敗れた。ケイトに負ければ、タイトル戦線からさらに遠いものになっていたはず。「またタイトルまで上り詰めたいと変わらず思っているので、もっと強い選手とどんどん試合しないといけない。もっとパワーアップしないといけない」とベルトへの思いを口にする。試合後にはAKB48の曲の振り付けをする予定が不発に終わった。「この試合展開になってしまって私のことは嫌いでもRIZIN女子格を嫌いにならないでください」とリングでかんだものをリテークしていた。