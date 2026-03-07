プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」は７日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開幕した。

日本大震災発生から１１日で１５年。坂本龍一さんが復興への思いを重ねた「八重の桜」を、スペシャルゲストの東北ユースオーケストラの生演奏で演じ、希望と祈りを被災地から発信した。メンテナンス期間を経て８か月ぶりに復帰。新演目を２曲披露した。

タイトルナンバーの「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」で、４年連続４度目のショーは始まった。ペンライトの光が、客席で星のように輝いた。続くオープニングで、出演者を代表してスピーチ。マイクを手に、優しく語りかけた。

「スケーター一人一人が、皆さんにとって少しでも希望の星になれますように。そして１５年という時がたったからこそ、より一層、あの時同様に一人一人の力を合わせて、皆さんが帰る時に、ちょっとでも輪を感じられるように、絆を感じられるように。そんな公演にしていきたいと思います」

東北ユースオーケストラの音楽監督を務めた坂本龍一さんの曲で、羽生さんは２つの新プログラムを用意した。生演奏に合わせ、心をつないでいった。前半の最後に滑った「Ｈａｐｐｙ Ｅｎｄ」はセルフコレオ。白い衣装で氷上に大の字になってスタートし、独創的な動きやスピンを盛り込んだ。

大トリで披露した「八重の桜」は八重の出身地、福島を舞台にした２０１３の大河ドラマのテーマ曲。坂本さんが激動の時代に強く生きた八重の姿と、東日本大震災後、再生に向けて進む日本の姿を重ねた音楽を、強く美しく演じ上げた。

東北ユースオーケストラは２０１１年の東日本大震災直後から続いた、坂本龍一さんと被災地の子どもたちの音楽の交流をきっかけに誕生した。岩手、宮城、福島の小学生から大学生までが所属する約９０人の混成オーケストラで、今回のアイスショーには５０人が参加している。（高木 恵）