¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¶¥®¥È¥ï¡¡´é¤ÎàÌÓºÙ·ì´ÉÇËÎöá¤Ç¤â¡Ä¼«¿È¼çºÅ¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼½Ð±é¤Ø¡Ö¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï¡Ê£²£³¡á¥í¥·¥¢¡Ë¤¬¡¢´éÌÌ¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬ÇËÎö¤·¤¿ÌäÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼çÌò¡õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡õ´ë²è¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥¢¥½¥ë¡×¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¶¥®¥È¥ï¤Ï¼«¿È¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö´é¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬ÇË¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÈþÍÆÀìÌç²È¤ÎÊý¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÈÄíÎÅË¡¤â´¿·Þ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁÊ¤¨¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£²£´¡×¤¬¡Ö¥¶¥®¥È¥ï¤¬´é¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬ÇËÎö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤ë¤Ê¤ÉÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥½¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥½¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥ó¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ø¥¢¥½¥ë¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¥¶¥®¥È¥ï¤ÈÉñÂæ¡Ø¥¢¥½¥ë¡Ù¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤ÏÉ¹¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ç²è¤Ç¤â¥¢¥½¥ëÌò¤ò±é¤¸¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿½÷Í¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÏÄ¹¤¤´ÖÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤ÏÆüÍËÆü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤Î±éµ»¤Ï¡©¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¥ë¥¹¥é¥ó¤È¥ê¥å¥É¥ß¥é¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë±éµ»¤ò¤·¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈó¾ï¤ËÁá¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¶¥®¥È¥ï¤Ï¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó´ë²è¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¡£ÌÓºÙ·ì´ÉÇËÎö¤Î±Æ¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¶¯¹Ô½Ð¾ì¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£