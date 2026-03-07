「in the pink of health」の意味は？ヒントはピンク色が持つ意味にあります！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「in the pink of health」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「最高に健康な状態」でした！
「in the pink of health」は、「最高に健康な状態」を表す表現。
英語においてピンクは、赤ん坊の肌の色を連想させます。
そのためこのフレーズは、心身ともに健康そのものな状態を表しますよ。
「After her vacation, she returned in the pink of health.」
（休暇から戻った後、彼女は非常に健康な状態だった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部