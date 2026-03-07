「in the pink of health」の意味は？ヒントはピンク色が持つ意味にあります！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「最高に健康な状態」でした！

「in the pink of health」は、「最高に健康な状態」を表す表現。

英語においてピンクは、赤ん坊の肌の色を連想させます。

そのためこのフレーズは、心身ともに健康そのものな状態を表しますよ。

「After her vacation, she returned in the pink of health.」

（休暇から戻った後、彼女は非常に健康な状態だった）



あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。