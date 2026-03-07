中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）

【新華社北京3月7日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は6日の記者会見で、オーストラリア国防省が4日、黄海の国際水域で同国の艦載ヘリコプターが中国軍機から危険なほど接近されたと発表したことについて、オーストラリアの関連の発言は完全に事実を歪曲しており、黒を白と言いくるめるもので、われわれは強い不満と断固たる反対を表明するとし、次のように反論した。

オーストラリアの護衛艦「トゥーンバ」はこのほど、いわゆる「国連安保理決議の履行」を口実に、黄海と東中国海に艦載ヘリを飛ばし、中国に対する接近偵察と挑発行為を繰り返し、中国の国家安全を脅かしている。オーストラリアの侵害、妨害行為に対し、中国軍は速やかに措置を講じ、断固たる対応を取った。関連の行動は正当で合理的かつ専門的で、国際法と国際慣行に完全に合致している。

国連安保理決議は、違反行為の監視を口実に、他国の管轄空域や海域に軍事力を展開し、監視活動を行うことを、いずれの国に対しても承認していないと強調しなければならない。中国は、決議履行を口実に主権と安全を脅かすどのような行為も決して容認せず、断固として対抗措置を取る。オーストラリアに対して、中国の主権と安全保障上の懸念を確実に尊重し、誤った情報の拡散を直ちに停止して、海軍と空軍の活動を厳しく抑制し、危険な挑発行為をやめ、地域の平和と安定を損なういかなる行為もしないよう強く促す。