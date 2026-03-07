スイサイの酵素洗顔限定セット登場！人気ペースト洗顔にパウダー付き

洗顔専門ブランド「スイサイ」から人気の酵素洗顔にうれしい限定セットが登場します。2025年発売の練り酵素洗顔※「スイサイビューティクリアペーストウォッシュ」は、約4カ月で累計出荷数量53万本を突破した注目アイテム。今回は現品に酵素洗顔パウダーが付いた特別セットが数量限定で発売されます。毎日の毛穴ケアをもっと心地よく続けたい方におすすめのアイテムです♡

毎日使える練り酵素洗顔の魅力

毛穴ケア洗顔料市場売上No.1*⁴の洗顔専門ブランド「suisai（スイサイ）」から誕生した「スイサイビューティクリアペーストウォッシュ」は、酵素※配合のペースト状洗顔料です。

suisai独自の酵素技術と「練り上げ製法」により、なめらかなテクスチャーを実現しています。

シルクコーティング化技術により、湿気や熱に弱い酵素の働きを安定化させているのも特長。

2つの酵素⁵と2つのミクロクレイ⁶、皮脂洗浄成分*⁷から成る分解吸着洗浄cp（洗浄成分）が毛穴の黒ずみ汚れや古い角質によるくすみに密着し、すっきり洗い上げます。

さらに、クリアモイスチャー成分⁸（保湿）と美容保湿成分⁹を配合し、うるおい感のある仕上がりに。泡立てて使う方法と直ぬりして使う方法の2WAY仕様で、毎日の朝晩ケアに取り入れやすい洗顔料です。

2025年下半期ベストコスメでは11冠を受賞し、多くの美容誌からも高い評価を得ています。

限定セットの内容をチェック

スイサイビューティクリアペーストウォッシュセット1



2026年3月7日（土）より数量限定発売される「スイサイビューティクリアペーストウォッシュセット1」は、ペースト洗顔現品に酵素洗顔パウダーが付いた特別セットです。

毎日の毛穴ケアにはペーストタイプを、スペシャルケアには酵素*²洗顔パウダーを使い分けることで、よりなめらかな肌を目指せます。

内容：スイサイビューティクリアペーストウォッシュ120g／スイサイビューティクリアパウダーウォッシュN0.4g×2個

※酵素洗顔：酵素(洗浄成分)配合の洗顔料のこと

＊2洗浄成分

＊5タンパク分解酵素(プロテアーゼ)、皮脂分解酵素(リパーゼ)

＊6モロッコ溶岩クレイ、カオリン

＊7ラウリン酸、水酸化K

＊8グリシルグリシン（ジペプチド-15）、ソルビトール

＊9セラミド類似成分（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）、グリセリン

毎日の毛穴ケアをもっと快適に

累計出荷数量53万本を突破した人気の練り酵素洗顔※に、酵素洗顔パウダーが付いた今回の限定セットは、スイサイの毛穴ケアをしっかり体験できる内容です。

毎日の洗顔に取り入れやすく、肌状態に合わせた使い分けもできるのが魅力。つるんとしたなめらかな肌を目指したい方は、この機会にぜひチェックしてみてください♪