「可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理さんの初となる写真集「こんなん、好きになってまうやん。」（撮影=安田慎一、A4判128ページ、税込3850円、KADOKAWA）がリリースされました。



【写真】射抜くようなまなざしの小寺真理さんにドキッ

写真集は、地元・大阪と東京で4日間にわたって撮影。大阪では、通天閣やネオン街など、なんばグランド花月の周辺で日常の温度感を伺えるスポットも巡りました。学生時代にアルバイトをしていたメイド喫茶ではかわいいメイド服姿も。一方、東京では浅草や新大久保、代々木公園など、まだ足を運んだことのないスポットで、デートを楽しむ素顔を切り取っています。



水着やランジェリー姿のグラビアにも初挑戦。撮影が始まる2カ月前より開始した食事調整とトレーニングのボディメイクで、より引き締まったウエストラインやヒップラインに。磨きをかけた人気の美脚とともに、その肉体美を惜しげもなく披露しています。



「舞台では“セクシーなお姉さん”として見ていただくことが多いんですけど、『脱いでもちゃんとセクシーなんかどうか、確かめに来てください』って胸を張って言えるくらいには、自分でもとことん真剣に向き合った作品だと思っています。」と小寺さん自身も自信をのぞかせています。



【小寺真理さんプロフィール】

こてら・まり 1991年8月31日生まれ、大阪府出身 2014年、吉本新喜劇に入団。2018年結成の吉本坂46ではセンターに抜てきされた。現在は関西を中心に“かわいすぎる新喜劇女優”として舞台・テレビ・ラジオなど幅広く活動中。X：@koteramari Instagram：@koteramaricorin TikTok：@koteramari