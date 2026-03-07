EUの産業加速法案には公平な競争を損ねる懸念=中国商務部

中国商務部の報道官は3月6日、欧州連合（EU）の産業加速法案（IAA）についての記者からの質問に答え、「同法案は、電池、電気自動車（EV）、太陽光発電、重要な原材料の4分野への外国企業による投資を対象に、強制的な技術移転、外資の出資比率、国産製品の含有量、現地雇用者数などの制限条項を設けている。しかも、これらの制限は上記分野において世界シェア40%を超える第三国に所属する投資者にのみ適用され、公共調達分野では『EU製優先』を明確に打ち出した」と述べ、この手法は甚だしい投資障壁および制度上の差別を構成しており、最優遇国待遇の原則に違反する疑いがあり、中国企業による対EU投資についての不確実性をさらに増大するものだ。中国はこれに対して深刻な懸念を表明する」と述べました。

報道官はまた、「欧州側はEUの関連産業の発展やグリーン転換を理由に障壁を作り、保護主義を大きく推進することは、逆の効果をもたらすだけでなく、規則を破壊し、公平な競争を損ね、世界の産業チェーンとサプライチェーンの安定性を乱す」と強調しました。報道官はさらに、「保護主義が競争力を強化しないことは実践が証明しており、開放と協力こそ発展につながる正しい道だ」「中国側は関連法案の立法の進展を注目しており、中国側の利益への影響をしっかり評価するとともに、中国企業の合法的かつ正当な権益を断固として守っていく」と強調しました。（提供/CGTN Japanese）